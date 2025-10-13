ΕΕ: Χαιρετίζει την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα και αποδίδει τα εύσημα στον Τραμπ – «Ένα νέο κεφάλαιο μπορεί να αρχίσει»

Enikos Newsroom

διεθνή

ΕΕ: Χαιρετίζει την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα και αποδίδει τα εύσημα στον Τραμπ – «Ένα νέο κεφάλαιο μπορεί να αρχίσει»
Φωτογραφία: Reuters

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε την απελευθέρωση επτά Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, αποδίδοντας την επιτυχία αυτή στις διπλωματικές προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα «καθοριστικό βήμα προς την ειρήνη».

LIVE – Γάζα: Ξεκινάει η απελευθέρωση 13 ομήρων, το Κοινοβούλιο του Ισραήλ υποδέχεται τον Τραμπ – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ: «Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε αυτό το καθοριστικό βήμα εφικτό».


Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημείωσε επίσης σε ανάρτησή της: «Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων είναι μια στιγμή καθαρής χαράς για τις οικογένειές τους — και ανακούφισης για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γυρίσει σελίδα. Ένα νέο κεφάλαιο μπορεί να αρχίσει».

Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη στηρίζει πλήρως το ειρηνευτικό σχέδιο που διαμορφώθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, ενώ χαρακτήρισε τη σημερινή ολοκλήρωση της συμφωνίας, στη Σύνοδο Κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ, στην Αίγυπτο, ως «ιστορικό ορόσημο».


«Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επιτυχία του με όλα τα διαθέσιμα μέσα», πρόσθεσε, τονίζοντας ιδιαίτερα τη στήριξη της ΕΕ στη διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε, τέλος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ενεργό ρόλο στην Ομάδα Δωρητών προς τους Παλαιστινίους και ότι θα διαθέσει χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας.

11:29 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

