ΕΕ: Χαιρετίζει την απελευθέρωση ομήρων από τη Γάζα και αποδίδει τα εύσημα στον Τραμπ – «Ένα νέο κεφάλαιο μπορεί να αρχίσει»

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε την απελευθέρωση επτά Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς, αποδίδοντας την επιτυχία αυτή στις διπλωματικές προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα «καθοριστικό βήμα προς την ειρήνη».

Η ύπατη εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλας, έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ: «Ο πρόεδρος Τραμπ έκανε αυτό το καθοριστικό βήμα εφικτό».

Today marks a rare moment of hope in the Middle East. The release of hostages is a major success for diplomacy and a crucial milestone toward peace. President Trump made this breakthrough possible. Securing peace in Gaza will be extraordinarily complex. (1/2) — Kaja Kallas (@kajakallas) October 13, 2025



Την ίδια στιγμή, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σημείωσε επίσης σε ανάρτησή της: «Η επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων είναι μια στιγμή καθαρής χαράς για τις οικογένειές τους — και ανακούφισης για ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γυρίσει σελίδα. Ένα νέο κεφάλαιο μπορεί να αρχίσει».

Η Φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε ότι η Ευρώπη στηρίζει πλήρως το ειρηνευτικό σχέδιο που διαμορφώθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και της Τουρκίας, ενώ χαρακτήρισε τη σημερινή ολοκλήρωση της συμφωνίας, στη Σύνοδο Κορυφής στο Σαρμ ελ-Σέιχ, στην Αίγυπτο, ως «ιστορικό ορόσημο».

The return of the Israeli hostages is a moment of pure joy for those families. And a moment of relief for the entire world. It means that a page can be turned. A new chapter can begin. Europe fully supports the peace plan brokered by the United States, Qatar, Egypt, and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 13, 2025



«Είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην επιτυχία του με όλα τα διαθέσιμα μέσα», πρόσθεσε, τονίζοντας ιδιαίτερα τη στήριξη της ΕΕ στη διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε, τέλος, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ενεργό ρόλο στην Ομάδα Δωρητών προς τους Παλαιστινίους και ότι θα διαθέσει χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας.