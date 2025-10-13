Ισπανία: Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια – Συγκλονιστικά βίντεο

Οι δρόμοι έχουν γίνει ποτάμια καθώς τα νερά παρασύρουν αυτοκίνητα στην Ισπανία, παγιδεύοντας αρκετούς πολίτες. Όλα τα δρομολόγια τρένων από και προς τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας έχουν ακυρωθεί.

Η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε χάος στις μετακινήσεις, με δραματικά πλάνα να δείχνουν ντόπιους και τουρίστες στην Καταλονία να δίνουν “μάχη” στους δρόμους που έχουν κατακλυστεί από νερό εξαιτίας της καταιγίδας Άλις.

Ο καιρός έχει σταματήσει τις δημόσιες συγκοινωνίες, με τα τρένα που ταξιδεύουν μέσω του μεσογειακού διαδρόμου από τη Βαρκελώνη και τη Βαλένθια να έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας.

@roxane_creative_vibes Ibiza is always a good idea 😂 flooding #ibiza #flooding #rain #storm #water #weather #flood #inondation #inondations #inondationsibiza #floods ♬ Reflections on 52nd – AGM3

 

Πλάνα δείχνουν χείμαρρους καφέ νερού να διασχίζουν τους δρόμους και να βυθίζουν ολοσχερώς οχήματα στο πέρασμά τους, ενώ βίντεο που κοινοποιήθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνει υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να διασώζουν οδηγούς που έχουν παγιδευτεί σε έναν πλημμυρισμένο αυτοκινητόδρομο έξω από την πόλη Αμπόστα.

@georgiaehands #ibiza #lamborghini #flood ♬ Jet2 Advert – ✈️A7-BBH | MAN 🇬🇧

@manishbaniya_ Early morning of 12/10 in Ibiza and it looks like this 🥹🤯 #ibiza #raining #ibizarain #ibiza2025 #crazyibiza ♬ original sound – Manish Baniya | Vlog

 

11:29 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

