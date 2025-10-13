Ντόναλντ Τραμπ: Δήλωσε ότι έχει «προφορικές εγγυήσεις» πως η συμφωνία για τη Γάζα δεν θα καταρρεύσει

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι έχει λάβει προφορικές εγγυήσεις από το Ισραήλ, τη Χαμάς και άλλους περιφερειακούς παράγοντες, σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και την απελευθέρωση ομήρων.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους μέσα από το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, ο Τραμπ εξέφρασε την πεποίθησή του πως η συμφωνία θα τηρηθεί, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχουμε πολλές προφορικές εγγυήσεις και δεν νομίζω πως θα θέλουν να με απογοητεύσουν».

Ο Ρεπουμπλικάνος ηγέτης αναφέρθηκε και στις σχέσεις του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τις οποίες χαρακτήρισε «πολύ καλές», παραδεχόμενος ωστόσο ότι στο παρελθόν υπήρξαν διαφωνίες: «Είχα κάποιες διαφωνίες μαζί του και λύθηκαν γρήγορα», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμη ότι θα ήθελε να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας, χωρίς όμως να αναφέρει χρονοδιάγραμμα, εξαιτίας των προβλημάτων ασφαλείας που εξακολουθούν να υπάρχουν στην περιοχή. «Θα ήταν τιμή μου», είπε. «Θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω το πόδι μου εκεί».

Όπως αποκάλυψε, σχεδιάζει τη δημιουργία ενός νέου διοικητικού οργάνου για την κατεστραμμένη Γάζα, το οποίο θα έχει την προσωπική του εποπτεία.

Παράλληλα, φάνηκε να αποστασιοποιείται από προηγούμενες δηλώσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του Τόνι Μπλερ, επισημαίνοντας πως «πάντα μου άρεσε ο Τόνι, αλλά θέλω πρώτα να διαπιστώσω ότι είναι αποδεκτός από όλους».

Η αναφορά στον Μπλερ θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη, λόγω του ρόλου του ως Βρετανού πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Ιράκ το 2003, γεγονός που τον καθιστά αμφιλεγόμενη προσωπικότητα στη Μέση Ανατολή.

