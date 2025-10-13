Τραμπ προς Νετανιάχου: «Ίσως η καλύτερή σου μέρα» – Πρόεδρος του Ισραήλ: «Ευλογημένοι είναι οι ειρηνοποιοί»

Λίγη ώρα αφότου έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χερζόγκ, υποδέχθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλευρό του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας στον Αμερικανό ηγέτη: «Ευλογημένοι είναι οι ειρηνοποιοί», όπως αναφέρει το γραφείο του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ για την επίσκεψη του Τραμπ, ο Χερζόγκ σημειώνει με ενθουσιασμό: «Ο ισραηλινός λαός σας καλωσορίζει με τόση αγάπη και ευγνωμοσύνη! Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνατε για να φέρουμε τους ομήρους μας στο σπίτι! Σας ευχαριστούμε για τη δέσμευσή σας να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον ειρήνης στην περιοχή μας! Ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ! Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!»

Welcome to Israel, @POTUS @realDonaldTrump! 🇮🇱🇺🇸 The Israeli people welcome you with so much love and so much gratitude! Thank you for all you have done to bring our hostages home! Thank you for your commitment to building a better future of peace in our region! God bless… pic.twitter.com/T4jAUI8Qx7 — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) October 13, 2025



Το γραφείο του Χερζόγκ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα απονείμει στον Τραμπ τον υψηλότερο πολιτικό τίτλο τιμής του Ισραήλ.

President Donald J. Trump arrives in Israel and is greeted by @IsraeliPM Netanyahu and Israeli President @Isaac_Herzog, marking the start of a historic day. 🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/kJx9nR0a2b — The White House (@WhiteHouse) October 13, 2025



Ο Τραμπ έχει πλέον φτάσει στην Κνεσέτ μαζί με τον Νετανιάχου, όπου θα πραγματοποιήσουν συνάντηση και θα μιλήσουν με οικογένειες ομήρων πριν από τον προγραμματισμένο λόγο του Αμερικανού Προέδρου στην ολομέλεια.

Καθώς περπατούσαν στον κόκκινο χαλί στην πίστα του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, ο Τραμπ είπε στον Χερζόγκ και τον Νετανιάχου: «Είναι μια υπέροχη μέρα. Ίσως η καλύτερή σου μέρα».

«Αυτό είναι ιστορία», απάντησε ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, Γιέχιελ Λάιτερ, ο Τραμπ του είπε στο αεροδρόμιο: «Ξέρεις ότι ο γιος σου σε κοιτάει χαμογελαστός από ψηλά, σωστά;»

Welcome, @POTUS @realDonaldTrump! It’s truly an honor to welcome you to the Holy Land.

When you shook my hand on the airport tarmac, you said:

“You know your son is looking down at you with a smile, you know that, right?”

My heart burst.

I told you that when Moshe led his forces… pic.twitter.com/TzoLSEna9K — Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) October 13, 2025



Ο Αμερικανός πρέσβης Μάικ Χάκαμπι δήλωσε ότι, χαιρετώντας τον Νετανιάχου στο αεροδρόμιο, τον συνεχάρη λέγοντας ότι «η ακλόνητη ηγεσία του ενάντια σε τόση αντίθεση ήταν καθοριστική για το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων».