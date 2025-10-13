Τραμπ προς Νετανιάχου: «Ίσως η καλύτερή σου μέρα» – Πρόεδρος του Ισραήλ: «Ευλογημένοι είναι οι ειρηνοποιοί»

Λίγη ώρα αφότου έφτασε στο διεθνές αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χερζόγκ, υποδέχθηκε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλευρό του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας στον Αμερικανό ηγέτη: «Ευλογημένοι είναι οι ειρηνοποιοί», όπως αναφέρει το γραφείο του.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ για την επίσκεψη του Τραμπ, ο Χερζόγκ σημειώνει με ενθουσιασμό: «Ο ισραηλινός λαός σας καλωσορίζει με τόση αγάπη και ευγνωμοσύνη! Σας ευχαριστούμε για όλα όσα κάνατε για να φέρουμε τους ομήρους μας στο σπίτι! Σας ευχαριστούμε για τη δέσμευσή σας να χτίσουμε ένα καλύτερο μέλλον ειρήνης στην περιοχή μας! Ο Θεός να ευλογεί το Ισραήλ! Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!»


Το γραφείο του Χερζόγκ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι θα απονείμει στον Τραμπ τον υψηλότερο πολιτικό τίτλο τιμής του Ισραήλ.


Ο Τραμπ έχει πλέον φτάσει στην Κνεσέτ μαζί με τον Νετανιάχου, όπου θα πραγματοποιήσουν συνάντηση και θα μιλήσουν με οικογένειες ομήρων πριν από τον προγραμματισμένο λόγο του Αμερικανού Προέδρου στην ολομέλεια.

Καθώς περπατούσαν στον κόκκινο χαλί στην πίστα του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν, ο Τραμπ είπε στον Χερζόγκ και τον Νετανιάχου: «Είναι μια υπέροχη μέρα. Ίσως η καλύτερή σου μέρα».

«Αυτό είναι ιστορία», απάντησε ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, Γιέχιελ Λάιτερ, ο Τραμπ του είπε στο αεροδρόμιο: «Ξέρεις ότι ο γιος σου σε κοιτάει χαμογελαστός από ψηλά, σωστά;»


Ο Αμερικανός πρέσβης Μάικ Χάκαμπι δήλωσε ότι, χαιρετώντας τον Νετανιάχου στο αεροδρόμιο, τον συνεχάρη λέγοντας ότι «η ακλόνητη ηγεσία του ενάντια σε τόση αντίθεση ήταν καθοριστική για το τέλος του πολέμου και την απελευθέρωση των ομήρων».

