IDF: Παρέλαβαν από τον Ερυθρό Σταυρό τους 7 ομήρους – «Θα μεταβούν σύντομα στο Ισραήλ», αναφέρει το Γραφείο του Νετανιάχου

Σύμφωνα με τις IDF, η επιχείρηση «Επιστροφή στο Σπίτι» βρίσκεται σε εξέλιξη. Επτά όμηροι που επιστρέφουν συνοδεύονται αυτή την ώρα από δυνάμεις του ισραηλινού στρατού και της Υπηρεσίας Πληροφοριών του Ισραήλ (ISA) προς το Ισραήλ, όπου θα υποβληθούν σε αρχική ιατρική αξιολόγηση.

«Οι διοικητές και οι στρατιώτες των IDF χαιρετούν και αγκαλιάζουν τους ομήρους που επιστρέφουν καθώς κατευθύνονται προς την πατρίδα τους, το Κράτος του Ισραήλ», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Και προσθέτει: «Ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να παραλάβει και άλλους ομήρους, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν στον Ερυθρό Σταυρό αργότερα μέσα στην ημέρα».

Οι οικογένειες των επτά ομήρων που απελευθερώθηκαν από τη Χαμάς στη Γάζα έχουν ενημερωθεί ότι βρίσκονται στα χέρια των δυνάμεων του IDF στον θα μεταβούν σύντομα στο Ισραήλ, σύμφωνα με δήλωση του Γραφείου του Πρωθυπουργού.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ είναι αποφασισμένη να επιστρέψει όλους τους ομήρους που κρατούνται από τον εχθρό και θα επιδιώξει αυτό το στόχο με αποφασιστικότητα και επιμονή», αναφέρει το Γραφείο του Πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση «υποδέχεται τους ομήρους μας που επιστρέφουν στην πατρίδα», αναφέρουν οι Times of Israel.