Ισραήλ: Προσγειώθηκε το Air Force One του Τραμπ στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν – Θα τον υποδεχθεί ο Νετανιάχου

Μετά την πτήση του πάνω από την Πλατεία των Ομήρων στο Τελ Αβίβ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, όπου θα τον υποδεχθεί ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο πρόεδρος της χώρας, Ισαάκ Χέρτζογκ.

Η τελευταία φορά που το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One επισκέφτηκε το Ισραήλ ήταν αμέσως μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023, όταν ο τότε πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έφτασε για μια επίσκεψη αλληλεγγύης.

Ο Νετανιάχου με τη σύζυγό του, Σάρα Νετανιάχου, εμφανίστηκαν στο Μπεν Γκουριόν λίγο πριν από την άφιξη του Τραμπ, συνομιλώντας με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και με την κόρη του Τραμπ, Ιβάνκα, και τον σύζυγό της, Τζάρεντ Κούσνερ, ο οποίος υπήρξε καθοριστικός μεσολαβητής στη συμφωνία εκεχειρίας και απελευθέρωσης ομήρων που τέθηκε σε ισχύ την Παρασκευή.

Ο Τραμπ αποφάσισε να πετάξει το Air Force One σε χαμηλό ύψος πάνω από Ισραηλινούς που απολάμβαναν τη μέρα στις παραλίες της χώρας πριν από την προσγείωση, σύμφωνα με το Channel 12.