Αντίστροφη μέτρηση για την απελευθέρωση των ομήρων – Προετοιμασίες για την παραλαβή τους από τον Ερυθρό Σταυρό

Από ώρα σε ώρα αναμένεται η απελευθέρωση των ομήρων από τη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι στη συνέχεια θα φτάσουν στη στρατιωτική βάση Ρέιμ, στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αστυνομία και οι δυνάμεις ασφαλείας του Ισραήλ βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή στη βάση, προκειμένου όλα να κυλήσουν με ασφάλεια και χωρίς απρόοπτα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Ήδη, δεκάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί έξω από τη στρατιωτική εγκατάσταση, περιμένοντας με συγκίνηση και ενθουσιασμό την άφιξη των ομήρων, που κρατούνταν στη Γάζα για δύο ολόκληρα χρόνια. Παράλληλα, κυκλοφορούν βίντεο –μεταξύ αυτών και του Sky News Arabia– τα οποία δείχνουν τις προετοιμασίες που πραγματοποιούνται μέσα στη Γάζα από τον Ερυθρό Σταυρό και την αιγυπτιακή αντιπροσωπεία για την παραλαβή των ομήρων.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η Χαμάς θα παραδώσει 20 ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό, οι οποίοι στη συνέχεια θα μεταφερθούν από ειδική μονάδα του ισραηλινού στρατού στην περιοχή που βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή μέσα στη Λωρίδα της Γάζας. Οι όμηροι έχουν εντοπιστεί σε τρία διαφορετικά σημεία: στη Χαν Γιουνίς, στην πόλη της Γάζας και στην κεντρική Γάζα. Αν κάποιος από αυτούς χρειαστεί ιατρική περίθαλψη, θα διακομιστεί αμέσως με ελικόπτερο στα δύο κοντινότερα νοσοκομεία στο νότιο Ισραήλ, ενώ οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν οδικώς στη βάση Ρέιμ, όπου θα τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους, που ήδη έχουν φτάσει στο σημείο.

Το Ισραήλ παραμένει σε πλήρη επιφυλακή, ενώ και τα νοσοκομεία της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού για την άφιξη των ομήρων. Μετά την παραλαβή τους, θα μεταφερθούν με ελικόπτερα σε τρία νοσηλευτικά ιδρύματα του κεντρικού Ισραήλ για περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σε δεύτερη φάση αναμένεται η μεταφορά των σορών των νεκρών, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί πότε θα γίνει. Προβλέπεται ειδική τελετή μέσα στη Γάζα, κατά την οποία τα φέρετρα θα καλυφθούν με την ισραηλινή σημαία και θα τελεστεί θρησκευτική τελετή σύμφωνα με τα εβραϊκά έθιμα. Στη συνέχεια, οι σοροί θα επιστραφούν σε ισραηλινό έδαφος και θα παραδοθούν στις οικογένειες. Σε περιπτώσεις στρατιωτών, οι τελετές ταφής θα πραγματοποιηθούν σε στρατιωτικές βάσεις.

Μετά την επιστροφή όλων των ομήρων, το Ισραήλ θα απελευθερώσει Παλαιστίνιους κρατούμενους. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει εμπλοκή σχετικά με το αίτημα της Χαμάς να αποφυλακιστούν υψηλόβαθμα στελέχη, ανάμεσά τους και ο Μαρουάν Μπαργούτι.

Την ίδια ώρα, στις 9:30 το πρωί αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ το αεροσκάφος που μεταφέρει τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πριν την αναχώρησή του: «Ο πόλεμος στη Γάζα έχει τερματιστεί. Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη στιγμή. Πρόκειται για ένα πολύ ξεχωριστό ταξίδι».

Κατά τη διάρκεια της απελευθέρωσης, ο Τραμπ θα βρίσκεται ήδη στο Ισραήλ, ενώ στη συνέχεια θα ταξιδέψει στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου, όπου θα πραγματοποιηθεί η σύνοδος για τη Γάζα. Στην υπογραφή της συμφωνίας θα δώσουν το «παρών» 20 ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προσκεκλημένος του Αμερικανού προέδρου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Παλαιστινιακής Αρχής στη Δυτική Όχθη, στην τελετή θα παραστεί και ο Αμπού Αμπάς, ενώ τόσο η ισραηλινή κυβέρνηση όσο και η Χαμάς δεν θα εκπροσωπηθούν.