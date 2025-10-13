Κατερίνα Καινούργιου: Οι Κυριακάτικες… «αμαρτίες» της παρουσιάστριας – Οι λιγούρες και τα σενάρια περί εγκυμοσύνης

Η Κατερίνα Καινούργιου πέρασε μια ήρεμη Κυριακή γεμάτη γεύσεις και… μικρές «αμαρτίες». Η παρουσιάστρια, που το τελευταίο διάστημα φημολογείται ότι διανύει μια τρυφερή περίοδο στο πλευρό του συντρόφου της Παναγιώτη Κουτσούμπη, επισκέφθηκε το εστιατόριο που του ανήκει και απόλαυσε τα πιάτα του, χωρίς να μπορεί να αντισταθεί στις λιχουδιές του μενού.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, μοιράστηκε φωτογραφία από το πιάτο της, με τραγανές τηγανητές πατάτες, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Αμαρτία μου».

Λίγο αργότερα, αποκάλυψε πως ολοκλήρωσε τη μέρα της με το αγαπημένο της γλυκό, προσθέτοντας το πιο γλυκό φινάλε στο χαλαρό της απόγευμα.

Η παρουσιάστρια του Alpha είχε προηγουμένως δημοσιεύσει και μια κοινή φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσούμπη, από το ταξίδι τους στο Λονδίνο. Στην εικόνα, το ζευγάρι δείχνει ιδιαίτερα δεμένο, με την Κατερίνα να λάμπει στο πλευρό του συντρόφου της.

Το κέικ και η ζαλάδα

Την ίδια στιγμή, οι φήμες περί εγκυμοσύνης της παρουσιάστριας συνεχίζουν να πυκνώνουν. Πρόσφατα, μάλιστα, απευθυνόμενη στον σεφ Πέτρο Συρίγο, ρώτησε: «Είναι έτοιμο το κέικ; Με έπιασε μια ζαλάδα!», με τον ίδιο να της απαντά χαμογελώντας «όχι», προκαλώντας της στιγμιαία απογοήτευση.