Πέτρος Κωστόπουλος: «Η Ελένη Μενεγάκη μου είχε βρει ότι θα πάθω οικονομική καταστροφή – Είναι καλή αστρολόγος»

Με αφορμή την αναφορά της Λίτσας Πατέρα στην Ελένη Μενεγάκη, το πρωινό της Κυριακής, ο Πέτρος Κωστόπουλος έκανε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη για την παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» του ΑΝΤ1.

Ο συνεργάτης της Ελένης Τσολάκη μοιράστηκε με την παρέα της εκπομπής μια άγνωστη πληροφορία για την παρουσιάστρια, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εκείνο που ίσως δεν ξέρετε — ίσως το ξέρει η Αφροδίτη (σ.σ. Γραμμέλη) — είναι ότι μάλλον η Λίτσα Πατέρα έκανε μαθήματα και έχει γίνει πάρα πολύ καλή αστρολόγος η Ελένη Μενεγάκη».

Ο γνωστός παρουσιαστής προχώρησε, μάλιστα, σε μια προσωπική αποκάλυψη: «Η Ελένη Μενεγάκη… σκοτώνει! Θυμάμαι πως κάποτε, πρέπει να βρήκε ότι μια μέρα θα πάθω οικονομική καταστροφή. Το 2004, όταν ήταν στο σπίτι στη Μύκονο, την φιλοξενούσα και μου είχε πει: “Δεν γράφεις τα σπίτια στα παιδιά και στη γυναίκα σου;”. Μετά σκεφτόμουν, γιατί να μου το είπε; Δεν την ξαναρώτησα ποτέ, αλλά προφανώς κάτι είδε — δεν το είπε τυχαία».

Συνεχίζοντας, ο Πέτρος Κωστόπουλος ανέφερε ακόμη ένα περιστατικό: «Έξι ή επτά χρόνια πριν, μου είχε πει: “Κάν’ το, γιατί έρχονται και δύσκολες ημέρες”. Δηλαδή, ήταν κουλό. Χαζομάρα μου που δεν το ακολούθησα, αλλά έλεγα: “Τώρα, τι μου λέει η Ελένη;”. Είναι, όμως, πολύ καλή αστρολόγος και πιστεύω πως έχει μάθει από τη Λίτσα».