Ισραήλ: Οι πρώτες φωτογραφίες των απελευθερωμένων ομήρων μετά την παράδοσή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραήλ: Οι πρώτες φωτογραφίες των απελευθερωμένων ομήρων μετά την παράδοσή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις
Guy Gilboa-Dalal

Φωτογραφίες δείχνουν τον απελευθερωμένο όμηρο Αλόν Όχελ να συναντάται με ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την απελευθέρωσή του από τη Χαμάς σήμερα το πρωί.

LIVE – Γάζα: Ξεκινάει η απελευθέρωση 13 ομήρων, το Κοινοβούλιο του Ισραήλ υποδέχεται τον Τραμπ – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Ο Όχελ και άλλοι έξι όμηροι συνοδεύτηκαν εκτός Γάζας σε στρατιωτική εγκατάσταση των IDF κοντά στα σύνορα.

Alon Ohel

Άλλη φωτογραφία δείχνει τον Γκάλι Μπέρμαν μαζί με έναν στρατιώτη, ενώ ο απελευθερωμένος όμηρος Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ εμφανίζεται να συναντά έναν αξιωματικό των IDF στη Γάζα αμέσως μετά την απελευθέρωσή του.

Gali Berman

Σε ακόμη μία εικόνα, τα αδέλφια Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν αγκαλιάζονται, μετά την παράδοσή τους στις ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Ziv και Gali Berman

Οι Γκιλμπόα-Νταλάλ, τα αδέλφια Μπέρμαν και άλλοι τέσσερις όμηροι έχουν συνοδευτεί έκτοτε εκτός Γάζας σε στρατιωτική εγκατάσταση των IDF κοντά στα σύνορα.

 

