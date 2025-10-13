Ισραήλ: Οι πρώτες φωτογραφίες των απελευθερωμένων ομήρων μετά την παράδοσή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις

Φωτογραφίες δείχνουν τον απελευθερωμένο όμηρο Αλόν Όχελ να συναντάται με ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την απελευθέρωσή του από τη Χαμάς σήμερα το πρωί.

Ο Όχελ και άλλοι έξι όμηροι συνοδεύτηκαν εκτός Γάζας σε στρατιωτική εγκατάσταση των IDF κοντά στα σύνορα.

Άλλη φωτογραφία δείχνει τον Γκάλι Μπέρμαν μαζί με έναν στρατιώτη, ενώ ο απελευθερωμένος όμηρος Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ εμφανίζεται να συναντά έναν αξιωματικό των IDF στη Γάζα αμέσως μετά την απελευθέρωσή του.

Σε ακόμη μία εικόνα, τα αδέλφια Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν αγκαλιάζονται, μετά την παράδοσή τους στις ισραηλινές δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας.

Οι Γκιλμπόα-Νταλάλ, τα αδέλφια Μπέρμαν και άλλοι τέσσερις όμηροι έχουν συνοδευτεί έκτοτε εκτός Γάζας σε στρατιωτική εγκατάσταση των IDF κοντά στα σύνορα.