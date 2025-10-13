Η Παλαιστινιακή Αρχή έτοιμη να συνεισφέρει να επιτύχει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα

Η Παλαιστινιακή Αρχή είναι έτοιμη να συνεργαστεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τον βρετανό πρώην πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ στην προσπάθεια να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός και να αρχίσει η ανοικοδόμηση στη Λωρίδα της Γάζας, διαβεβαίωσε παλαιστίνιος αξιωματούχος τον δεύτερο χθες Κυριακή.

Το σχέδιο Τραμπ δεν αποκλείει την προοπτική η Παλαιστινιακή Αρχή, με έδρα την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και πρόεδρο τον Μαχμούντ Αμπάς, να πάρει στο μέλλον τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας, αλλά αφού προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις. Η Παλαιστινιακή Αρχή έχασε την εξουσία κι εκδιώχθηκε από τη Λωρίδα της Γάζας από τη Χαμάς το 2007.

Το σχέδιο Τραμπ προβλέπει ότι η διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας από τη Χαμάς θα τερματιστεί και θα την αναλάβει παλαιστινιακή «τεχνοκρατική και απολιτική» υπό «την επίβλεψη και τον έλεγχο νέου διεθνούς οργάνου μετάβασης» με επικεφαλής τον ίδιο τον αμερικανό πρόεδρο και μέλος τον κ. Μπλερ.

Ο Χουσέιν αλ Σέιχ, αντιπρόεδρος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), ανέφερε πως συναντήθηκε με τον κ. Μπλερ για να συζητήσουν την επόμενη ημέρα και για να στεφτεί από «επιτυχία» το σχέδιο του ρεπουμπλικάνου.

«Επιβεβαιώσαμε πως είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τον πρόεδρο Τραμπ, με τον κ. Μπλερ και τους εταίρους για να εδραιωθεί η κατάπαυση του πυρός, για την είσοδο βοήθειας, την απελευθέρωση των ομήρων και των φυλακισμένων και κατόπιν για να αρχίσει η ανάνηψη και η ανοικοδόμηση», ανέφερε ο κ. Σέιχ μέσω X.

Ο Iσραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει το ενδεχόμενο να αναλάβει τη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας η Παλαιστινιακή Αρχή.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

