Ινδονησία: Ο πρόεδρος Πραμπόβο Σουμπιάντο θα παραστεί στη σύνοδο για την ειρήνη στη Γάζα

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο θα ταξιδέψει στην Αίγυπτο για να συμμετάσχει σε διεθνή σύνοδο κορυφής για την ειρήνη στη Γάζα, όπως ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της προεδρίας σε βιντεοσκοπημένη δήλωση το βράδυ της Κυριακής.

Η σύνοδος έχει στόχο να τερματίσει τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας και να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός σταθερού πλαισίου ειρήνης για ολόκληρη την περιοχή. Σε αυτήν αναμένεται να πάρουν μέρος αρκετοί παγκόσμιοι ηγέτες, επιδιώκοντας μια κοινή γραμμή για την αποκλιμάκωση της έντασης και την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης.

Πηγή: Reuters