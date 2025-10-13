Βενεζουέλα: Ο Νικολάς Μαδούρο χαρακτήρισε «δαιμονική μάγισσα» την αντιπολιτευόμενη Ματσάδο, που έλαβε το Νόμπελ Ειρήνης

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο χαρακτήρισε χθες Κυριακή «δαιμονική μάγισσα» την επικεφαλής της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε μόλις δυο ημέρες νωρίτερα βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Το βραβείο δόθηκε στην κ. Ματσάδο για τον «ακούραστο» αγώνα της για τη «δημοκρατία» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου η αντιπολίτευση διεκδίκησε τη νίκη στις προεδρικές εκλογές του 2024, στις οποίες ανακηρύχτηκε επίσημα νικητής ο κ. Μαδούρο.

«Το 90% του πληθυσμού απορρίπτει τη δαιμονική μάγισσα σαγιόνα», είπε ο πρόεδρος Μαδούρο, χρησιμοποιώντας έκφραση που αναφέρεται σε πνεύμα εκδίκησης, δεισιδαιμονία και θρύλο στη Βενεζουέλα, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στην αντίπαλό του, ούτε στο βραβείο που της δόθηκε.

Μέλη της κυβέρνησης του κ. Μαδούρο αναφέρονται συχνά στην κ. Ματσάδο με αυτόν τον τρόπο.

«Θέλουμε ειρήνη και θα την έχουμε, αλλά ειρήνη με ελευθερία και εθνική κυριαρχία», είπε ακόμη ο Νικολάς Μαδούρο, καθώς οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το τελευταίο διάστημα αρμάδα πολεμικών πλοίων και στρατιωτικά αεροσκάφη τελευταίας τεχνολογίας στην Καραϊβική, στο πλαίσιο επιχειρήσεων που έχουν στόχο, κατ’ αυτές, την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα — η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει τον πρόεδρο της χώρας αυτής «επικεφαλής» καρτέλ, η ύπαρξη του οποίου ωστόσο είναι αμφισβητούμενη.

Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο υποστηρίζει τους ελιγμούς της Ουάσιγκτον. Αφιέρωσε το βραβείο Νόμπελ «στον λαό της Βενεζουέλας που υποφέρει» και «στον πρόεδρο (των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ», που ήταν γνωστό πως επιθυμούσε να λάβει εκείνος το Νόμπελ Ειρήνης, αφού όπως λέει έβαλε τέλος σε διάφορους πολέμους.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

