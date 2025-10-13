Ελίνα Παπίλα: «Τι είναι η τηλεόραση; Αυτή που θα σου δώσει την καταξίωση που σου λείπει;»

Η Ελίνα Παπίλα και ο Νικόλας Ράπτης, με αφορμή τη ραδιοφωνική τους συνεργασία, μίλησαν στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται».

Απαντώντας στην ερώτηση του ρεπόρτερ για το αν μια όμορφη συνεργασία στο ραδιόφωνο μπορεί να σταθεί και τηλεοπτικά, η Ελίνα Παπίλα σχολίασε χαρακτηριστικά: «Γιατί να πρέπει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο ραδιοφωνικό να μεταφερθεί και στην τηλεόραση; Τι είναι η τηλεόραση; Δηλαδή, η τηλεόραση είναι αυτή που θα σου δώσει την καταξίωση που σου λείπει;».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στη σχέση τηλεόρασης και διαδικτύου, σημειώνοντας: «Πιστεύω ότι υπάρχει κοινό που βλέπει και τα δύο (σ.σ. τηλεόραση και YouTube). Τώρα, αυτό το “αν οι YouTubers πάνε καλά στην τηλεόραση” ή “γιατί να παίρνουν οι ηθοποιοί, όπως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, εκπομπές στην τηλεόραση”… Τα κανάλια μπορούν να δώσουν εκπομπές όπου θέλουν. Ο κόσμος θα αποφασίσει στο τέλος».

Τέλος, η Ελίνα Παπίλα μίλησε για την αυστηρότερη κρίση που δέχονται τα νέα πρόσωπα, εξηγώντας πως η ίδια το έχει βιώσει: «Τα νέα πρόσωπα κρίνονται πιο αυστηρά, γιατί δεν έχουν την πορεία και δεν έχουν κάνει τις επιτυχίες που ενδεχομένως έχουν κάνει οι πιο παλιοί. Αυτό το καταλαβαίνω. Εγώ, που το έζησα στην εκπομπή του ΑΝΤ1, δεν είδα κάποια επιείκεια ως προς την πρώτη εκπομπή. “Έκανες 5%; Πρέπει να κοπείς. Τέλος”».

