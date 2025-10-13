Ισραηλινός αξιωματούχος: «Ξεκινά άμεσα η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων» – Δύο ελικόπτερα σε ετοιμότητα

Enikos Newsroom

διεθνή

Ισραηλινός αξιωματούχος: «Ξεκινά άμεσα η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων» – Δύο ελικόπτερα σε ετοιμότητα
Πηγή: Χ / @IAFsite

Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι η απελευθέρωση της πρώτης ομάδας ομήρων από τη Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, μεταδίδει το BBC.

LIVE – Ξεκίνησε η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων από τη Χαμάς – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

«Οι IDF προετοιμάζονται για τη μεταφορά και τον επαναπατρισμό των ομήρων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας, κατά τις πρωινές ώρες, ξεκινώντας από τις 08:00 στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Όπως πρόσθεσε, «οι χρόνοι ενδέχεται να τροποποιηθούν και θα υπάρξουν ενημερώσεις καθώς θα είναι διαθέσιμες νέες πληροφορίες».

Παράλληλα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι έχει ήδη δύο ελικόπτερα σε ετοιμότητα για να μεταφέρουν τους ομήρους πίσω στο Ισραήλ.


«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε λάβει, ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ’ οδόν προς ένα σημείο συνάντησης στον βόρειο τομέα, όπου θα του παραδοθούν αρκετοί όμηροι», δήλωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

«Ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να δεχτεί επιπλέον ομήρους, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν στον Ερυθρό Σταυρό αργότερα», αναφέρουν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Instyle, μαζί Drive

Κρυολόγημα ή ιγμορίτιδα; Ειδικός του Cleveland εξηγεί πώς να καταλάβουμε τη διαφορά

Κλιματικός συντελεστής: Πώς θα υπολογιστεί φέτος το επίδομα θέρμανσης – Αναλυτικός οδηγός

Ηλεκτρονικό Εμπόριο: Πώς προτιμούν να πληρώνουν οι Έλληνες και γιατί – Το κριτήριο που δείχνει νέα έρευνα

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με δύο αγόρια που παίζουν με σαΐτες σε 12 δευτερόλεπ...

Όλοι ετοιμάζονται να ζήσουν την «κόλαση των wearables»
περισσότερα
08:22 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Γάζα: Αυτοί είναι οι 7 όμηροι που μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό

Τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι επτά όμηροι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα....
08:19 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

«Ο Θεός να ευλογεί τον ειρηνοποιό»: Οι Ισραηλινοί ευχαριστούν τον Τραμπ για την απελευθέρωση των ομήρων – «Ευχαριστούμε» έγραψαν σε παραλία

Σε μια ιστορική ημέρα για το Ισραήλ, καθώς ξεκίνησε η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων από τη Χα...
07:41 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

Χαμάς: Η λίστα με τους 20 ομήρους που θα απελευθερώσει σήμερα

Ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς δημοσιεύει τα ονόματα των 20 ζωντανών ομήρων που πρόκειται ...
07:05 , Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025

LIVE – Ξεκίνησε η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων από τη Χαμάς – Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

Στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί για να γι...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης