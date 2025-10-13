Ισραηλινός αξιωματούχος: «Ξεκινά άμεσα η απελευθέρωση των πρώτων ομήρων» – Δύο ελικόπτερα σε ετοιμότητα

Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας επιβεβαίωσε ότι η απελευθέρωση της πρώτης ομάδας ομήρων από τη Χαμάς αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, μεταδίδει το BBC.

«Οι IDF προετοιμάζονται για τη μεταφορά και τον επαναπατρισμό των ομήρων, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας, κατά τις πρωινές ώρες, ξεκινώντας από τις 08:00 στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Όπως πρόσθεσε, «οι χρόνοι ενδέχεται να τροποποιηθούν και θα υπάρξουν ενημερώσεις καθώς θα είναι διαθέσιμες νέες πληροφορίες».

Παράλληλα, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ ότι έχει ήδη δύο ελικόπτερα σε ετοιμότητα για να μεταφέρουν τους ομήρους πίσω στο Ισραήλ.

מחזירים אותם הביתה: היערכות צוותי חיל-האוויר ומסוקי ה-״ינשוף״ וה-”יסעור” לקראת קליטת השבים. pic.twitter.com/iFFf6rJZ7E — Israeli Air Force (@IAFsite) October 13, 2025



«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε λάβει, ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ’ οδόν προς ένα σημείο συνάντησης στον βόρειο τομέα, όπου θα του παραδοθούν αρκετοί όμηροι», δήλωσαν οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF).

«Ο ισραηλινός στρατός είναι έτοιμος να δεχτεί επιπλέον ομήρους, οι οποίοι αναμένεται να μεταφερθούν στον Ερυθρό Σταυρό αργότερα», αναφέρουν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα Χ.