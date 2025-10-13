Νέα δημοσκόπηση: Πρωτιά της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου – Τι λένε οι πολίτες για ένα κόμμα Τσίπρα

Πρώτη στην πρόθεση ψήφου με ποσοστό 24,4% και ελαφρώς μειωμένη από τον προηγούμενο μήνα, εμφανίζεται η ΝΔ στη δημοσκόπηση της GPO που διενεργήθηκε για το ραδιόφωνο «Παραπολιτικά».

Το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει ποσοστό 13,2% και κερδίζει μία ποσοστιαία μονάδα που αποδίδεται στην άνοδο της συσπείρωσης ως απάντηση στις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Στο 9,9% φτάνει το ποσοστό της Ελληνικής Λύσης, ενώ στην τέταρτη θέση ισοβαθμούν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας με 7,5%.

Στο 4,6% βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ από εκεί και πέρα, 5 κόμματα διεκδικούν την είσοδό τους στην επόμενη Βουλή με τη μεταβλητή “Άλλο κόμμα” να καταγράφει άνοδο και να αποτυπώνεται στο 7,4% από το 3,9% του Σεπτεμβρίου.

Το κόμμα Τσίπρα

Τι απαντούν οι συμμετέχοντες στο ενδεχόμενο ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα;

Οι ερωτηθέντες σε ποσοστό 74,1% πιστεύουν ότι αυτό δεν θα μπορούσε να καλύψει το αντιπολιτευτικό κενό, ενώ το 23,9% πιστεύει το αντίθετο, απαντώντας “ναι ή μάλλον ναι” σε ποσοστά 9,4% και 14,5%.

Σε ερώτηση “πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε” ένα κόμμα Τσίπρα, το 20,2% απάντησε πολύ (9,1%) και αρκετά (11,1%).

