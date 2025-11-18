Πολυτεχνείο: Η κόρη της Φώφης Γεννηματά στην κορυφή της πορείας με την αιματοβαμμένη σημαία – ΦΩΤΟ

Στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, κρατώντας το ένα άκρο της αιματοβαμμένης ελληνικής σημαίας, βρέθηκε η κόρη της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Φώφης Γεννηματά.

Η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη ήταν ανάμεσα στα στελέχη της ΠΑΣΠ, που κράτησαν τη σημαία μέχρι την πρεσβεία των ΗΠΑ, στην Βασιλίσσης Σοφίας.

«Στην κορυφή της πορείας για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου βρέθηκε φέτος η Κατερίνα Γεννηματά-Τσούνη, κρατώντας με το αριστερό της χέρι το ένα άκρο της αιματοβαμμένης ελληνικής σημαίας. Η εικόνα της συγκίνησε πολλούς, όχι μόνο για το φορτίο της ιστορικής στιγμής, αλλά και γιατί σήμερα η μητέρα της, Φώφη Γεννηματά, θα είχε γενέθλια», έγραψε στα social media ο σύζυγος της αείμνηστης προέδρου του ΠΑΣΟΚ, και πατέρας της Κατερίνας, Ανδρέας Τσούνης.

