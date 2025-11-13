Λάρισα: «Το φουλάρι έγινε θηλιά στον λαιμό της» – Τι λέει μάρτυρας για την τραγωδία με την 49χρονη σε φούρνο

Στο πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια της 49χρονης, που έχασε την ζωή της το πρωί της Πέμπτης (13/11) μέσα στο αρτοποιείο, που διατηρούσε η ίδια, στο Δαμάσι Τυρνάβου, στη Λάρισα.

Η τραγική είδηση έχει σκορπίσει την θλίψη και σε όλη την τοπική κοινωνία, με τους κατοίκους της περιοχής να μην μπορούν να πιστέψουν το φρικτό τέλος της άτυχης γυναίκας, που, όλα δείχνουν ότι πνίγηκε όταν το φουλάρι της μπλέχτηκε σε μηχάνημα ζύμωσης.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό όταν μια πελάτισσα που πήγε να αγοράσει ψωμί, δεν έλαβε απάντηση και κινήθηκε προς τον χώρο παρασκευής, όπου εντόπισε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Παρά την άμεση ενημέρωση του ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες, η 49χρονη δεν επανήλθε. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ αναμένονται και τεχνικοί έλεγχοι στον εξοπλισμό του φούρνου.

«Το φουλάρι έγινε θηλιά στον λαιμό της»

Κάτοικος του χωριού από διπλανό φούρνο μίλησε για το τραγικό συμβάν στον ΑΝΤ1.

«Η γυναίκα είχε τελειώσει την παραγωγή, καθάριζε το μηχάνημα και κατά περίεργο τρόπο πήρε μπρος το μηχάνημα και πιάστηκε το φουλάρι που φορούσε με αποτέλεσμα να γίνει το τραγικό συμβάν. Έγινε θηλιά στον λαιμό της και την έπνιξε το φουλάρι που φορούσε στον λαιμό», είπε ο κάτοικος στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η 49χρονη, μητέρα δύο παιδιών, είχε πρόσφατα βιώσει την απώλεια της μητέρας της. Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται η κόρη της, που είναι γιατρός και ο γιος της, πυροσβέστης.