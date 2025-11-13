Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 21χρονος που βιντεοσκόπησε 68χρονη πελάτισσα στην τουαλέτα επιχείρησης – Τι είπε στην απολογία του

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 21χρονος που βιντεοσκόπησε 68χρονη πελάτισσα στην τουαλέτα επιχείρησης – Τι είπε στην απολογία του

Ελεύθερος, υπό τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, αφέθηκε ο 21χρονος που κατηγορείται ότι βιντεοσκόπησε παράνομα με το κινητό του τηλέφωνο μία 68χρονη στην τουαλέτα εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτων στη Θεσσαλονίκη, όπου βρέθηκε σαν πελάτισσα.

Κατά την απολογία του στην 6η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 21χρονος φέρεται να παραδέχθηκε την πράξη του και την απέδωσε στην «αφέλειά» του. Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε την ενέργεια, ο νεαρός έσβησε το επίμαχο υλικό, όπως απολογήθηκε ο ίδιος.

Κατά την αστυνομική προανάκριση φαίνεται να προέκυψε ότι είχε προβεί κατά το παρελθόν άλλες 10 φορές σε ανάλογες πράξεις. Πληροφορίες από δικαστικές πηγές, που επικαλείται το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρουν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί παραγγελία προς την αστυνομία να διερευνήσει αυτές τις περιπτώσεις.

Όπως έγινε γνωστό, μετά τη σύλληψή του για το περιστατικό παράνομης βιντεοσκόπησης της 68χρονης, ο νεαρός απολύθηκε από την εταιρεία.

