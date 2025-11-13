Παπασταύρου: Ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου – Τι αποκάλυψε ο υπουργός Ενέργειας

Ενδιαφέρον Αμερικανών επενδυτών για συμμετοχή στο έργο του ηλεκτρικού καλωδίου (GSI) που θα διασυνδέει Ελλάδα – Κύπρο – Ισραήλ αποκάλυψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο OPEN και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά.

Ο κ. Παπασταύρου σημείωσε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε φάση διερεύνησης, ζητώντας συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, ενώ το έργο έχει ευρύτερη γεωπολιτική σημασία, ενισχύοντας τη στρατηγική της Ουάσιγκτον για μεγαλύτερη παρουσία και διασύνδεση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Όπως είπε ο υπουργός «στη γεωπολιτική αυτή την περίοδο τρέχουν οι εξελίξεις με πολύ μεγάλη ταχύτητα και δεν υπάρχει κενό. Όταν αποφασίζει η Ευρώπη και η Αμερική ότι θα απεξαρτηθούμε από το ρωσικό φυσικό αέριο, πρέπει να βρεθεί μια πύλη εισόδου. Εμείς τρέξαμε γρήγορα και αποφασιστικά κι αυτή η πύλη θα είναι η Ελλάδα».

«Έγινε την προηγούμενη εβδομάδα μια πολύ μεγάλη σύνοδος (P-tec) και είχαμε 80 Αμερικανούς αξιωματούχους και 25 υπουργούς Ενέργειας από ολόκληρο τον κόσμο. Εκεί επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχει ευρύτερο ενδιαφέρον για τις διασυνδέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι μόνο από την Ευρώπη και την Αμερική, αλλά και από τον Κόλπο και το Ισραήλ. Γιατί οι εμπορικοί δρόμοι αποκτούν πολύ μεγάλη αξία».

«Ορισμένα πράγματα δεν είναι μόνο τσέπη»

Και συνέχισε μιλώντας για τον IMEC (Ινδία – Μέση Ανατολή – Ευρώπη): «Υπάρχει ένας πολύ σημαντικός δρόμος, που στόχο έχει να φέρνει τα προϊόντα της Ινδίας στην Ευρώπη. Αραβία, Ισραήλ, Κύπρο Ελλάδα, Ευρώπη. Εκεί λοιπόν δημιουργήθηκαν οι συνθήκες ευρύτερου ενδιαφέροντος για τη διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ και έτσι αποφασίστηκε από τους δύο επικεφαλής, να επικαιροποιηθούν τα οικονομικά και τεχνικά στοιχεία, να λήξουν όλες οι εκκρεμότητες».

Για το κέρδος της Ελλάδας από το καλώδιο, ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Ορισμένα πράγματα δεν είναι μόνο τσέπη. Όσον αφορά τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, για την Ελλάδα δεν είναι μόνο τσέπη και δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι. Όμως, η διασύνδεση Κύπρος – Ισραήλ και Ισραήλ-Αραβικός κόσμος- Ινδία, αυτό είναι πολλή τσέπη, διότι τα εμπορικά προϊόντα της Ινδίας βρίσκουν πύλη εισόδου στην Ευρώπη. Πρόκειται για την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου και την ταχύτερα αναπτυσσόμενη. Αν ενισχύσουμε τις διασυνδέσεις μας στην Αν. Μεσόγειο, η Ινδία βλέπει αυτόν τον δρόμο, ως τον πιο ασφαλή και σταθερό δρόμο για να έρθουν τα προϊόντα. Αυτό σημαίνει πολύ μεγάλη ανάπτυξη για τη χώρα μας, για τα λιμάνια μας και για θέσεις εργασίας».

Το αμερικανικό ενδιαφέρον για GSI

«Eκδηλώθηκε ενδιαφέρον από αμερικανικές εταιρείες, είμαστε σε μία φάση διερεύνησης. Οι Αμερικάνοι και όλοι που θέλουν να επενδύσουν σε ένα μακροπρόθεσμο έργο, θέλουν τα νούμερα, τα στοιχεία. Αλλά, έχει και μια ευρύτερη γεωπολιτική διάσταση, καθώς διασυνδέει την Ανατολική Μεσόγειο που η αμερικανική ηγεσία θέλει να ενισχύσει αυτή τη στιγμή», είπε ο κ. Παπασταύρου.

«Θεωρώ ότι η χώρα μας έχει μία πολύ σημαντική γεωγραφική θέση, είμαστε μεταξύ τριών ηπείρων και οι αμερικανικοί νόμοι λένε από εκεί που περνάει το αμερικανικό φυσικό αέριο, από εκεί όπου επενδύουν Αμερικανοί κολοσσοί, δεν ακουμπάει κανένας», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τον εκνευρισμό της Τουρκίας μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο υπουργός απάντησε: «Αυτός που νόμιζε ότι θα μπορούσε να το παίξει και στις δύο βάρκες, ήρθε ο Τραμπ και του είπε πρέπει να διαλέξεις. Άρα καμιά φορά ο δεδομένος είναι ο σταθερός και ο ξεκάθαρος. Ο καλύτερος τρόπος θωράκισης της χώρας μας είναι οι συμφωνίες που υπογράψαμε στο Ζάππειο. Ήταν εδώ τέσσερις Αμερικανοί υπουργοί και αμερικανικοί κολοσσοί».