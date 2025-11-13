Πειραιάς: Συνελήφθη 55χρονος τσαντάκιας που επέβαινε σε μηχανή – Δεν δίσταζε να σέρνει τα θύματά του στον δρόμο

Στη σύλληψη ενός 55χρονου, που άρπαζε τσάντες από ανυποψίαστους πεζούς, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές του Πειραιά.

Ο δράστης κινούταν με δίκυκλο και εντόπιζε κυρίως γυναίκες, τις οποίες προσέγγιζε, άρπαζε απότομα τις τσάντες τους και στη συνέχεια διέφευγε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά, που χειρίστηκε την υπόθεση, κατάφερε να ταυτοποιήσει τον 55χρονο και να εξιχνιάσει συνολικά 10 περιπτώσεις ληστειών σε Νίκαια, Καμίνια και Αιγάλεω.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο κατηγορούμενος δρούσε τουλάχιστον από τον Αύγουστο, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις δεν δίσταζε να ρίχνει τα θύματά του στο οδόστρωμα και να τα σέρνει, προκειμένου να ολοκληρώσει τη ληστεία.

Η σύλληψη του 55χρονου στη Νίκαια

Εντοπίστηκε τελικά το μεσημέρι της 10ης Νοεμβρίου στη Νίκαια από δικυκλιστές της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και συνελήφθη, καθώς αναζητούνταν από την προηγούμενη ημέρα μετά τη βίαιη αρπαγή τσάντας από γυναίκα στην ίδια περιοχή. Κατά τη σύλληψη βρέθηκε να φορά ρούχα τα οποία, όπως διαπιστώθηκε, χρησιμοποιούσε συστηματικά κατά τη διάπραξη των επιθέσεων.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν κλοπιμαία, μεταξύ των οποίων tablet, κινητό τηλέφωνο -που ήδη αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους- καθώς και πορτοφόλια και δύο τσαντάκια.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ο 55χρονος δεν είναι άγνωστος στη Δικαιοσύνη, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αστυνομικές αρχές. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα

