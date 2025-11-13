First Dates: Η Ζεν υποδέχεται ξανά τους επίδοξους ερωτευμένους, απόψε στις 21:00 στο Star

Στο First Dates κάθε βραδιά φέρνει νέες γνωριμίες, απρόσμενες στιγμές και μικρές ιστορίες, που μπορεί να οδηγήσουν σε έναν μεγάλο έρωτα!

Τι θα δούμε αναλυτικά απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς “First Dates” απόψε στις 21:00 στο Star.

Η Ζεν υποδέχεται ξανά τους επίδοξους ερωτευμένους, έτοιμη να δει ποιοι θα καταφέρουν να βρουν τη δική τους σπίθα, που θα αλλάξει τη ζωή τους!

Ο 23χρονος Πέτρος από τη Νίκαια «έχει φάει τα μούτρα του στον έρωτα», όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, αλλά δεν το βάζει κάτω.

Έρχεται στο First Dates με χαμόγελο, χιούμορ και ανοιχτή καρδιά, αφού δεν κάνει διακρίσεις και του αρέσουν ξανθιές, μελαχρινές και κοκκινομάλλες!

Η φλογερή Χριστίνα από τον Πειραιά σίγουρα δεν είναι έτοιμη για την έκπληξη, που της επιφυλάσσει η μοίρα. Ένα ραντεβού με ιστορία, θα έχει, άραγε, happy end;

Ο γοητευτικός Θάνος μπορεί να μην έχει ερωτευτεί ποτέ, αλλά έρχεται στο εστιατόριο του έρωτα με θετική ενέργεια και πίστη ότι η τύχη του θα αλλάξει.

Εκεί τον περιμένει ο παλιός γνώριμος του First Dates, ο Αργύρης, που επιστρέφει για να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη.

Ίσως αυτή τη φορά τα πράγματα να πάρουν μια διαφορετική τροπή.

Η ρομαντική Τζουλιάνα ανυπομονεί να ζήσει τη μαγεία του First Dates και να γνωρίσει, ίσως, τον έρωτα της ζωής της.

Ο Δημήτρης τη συναντά με ένα ιδιαίτερο δώρο, ένα κουτάκι με τριαντάφυλλα και μια θήκη, που κρύβει μια υπόσχεση. Κάποιες φορές όμως, τα πιο όμορφα ξεκινήματα αφήνουν πίσω τους μια γλυκιά σιωπή…

Ένα επεισόδιο όπου ο έρωτας αποκαλύπτει τις πιο απρόσμενες εκφάνσεις του, θυμίζοντάς μας πως κάθε συνάντηση, ακόμα κι αν δεν οδηγεί στο πάντα, μπορεί να αγγίξει κάτι αληθινό μέσα μας!