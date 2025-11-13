First Dates: Η Ζεν υποδέχεται ξανά τους επίδοξους ερωτευμένους, απόψε στις 21:00 στο Star

Νάντια Ρηγάτου

Media

First Dates: Η Ζεν υποδέχεται ξανά τους επίδοξους ερωτευμένους, απόψε στις 21:00 στο Star

Στο First Dates κάθε βραδιά φέρνει νέες γνωριμίες, απρόσμενες στιγμές και μικρές ιστορίες, που μπορεί να οδηγήσουν σε έναν μεγάλο έρωτα!

Τι θα δούμε αναλυτικά απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς “First Dates” απόψε στις 21:00 στο Star.

Η Ζεν υποδέχεται ξανά τους επίδοξους ερωτευμένους, έτοιμη να δει ποιοι θα καταφέρουν να βρουν τη δική τους σπίθα, που θα αλλάξει τη ζωή τους!

Ο 23χρονος Πέτρος από τη Νίκαια «έχει φάει τα μούτρα του στον έρωτα», όπως χαρακτηριστικά δηλώνει, αλλά δεν το βάζει κάτω.

Έρχεται στο First Dates με χαμόγελο, χιούμορ και ανοιχτή καρδιά, αφού δεν κάνει διακρίσεις και του αρέσουν ξανθιές, μελαχρινές και κοκκινομάλλες!

Η φλογερή Χριστίνα από τον Πειραιά σίγουρα δεν είναι έτοιμη για την έκπληξη, που της επιφυλάσσει η μοίρα. Ένα ραντεβού με ιστορία, θα έχει, άραγε, happy end;

Ο γοητευτικός Θάνος μπορεί να μην έχει ερωτευτεί ποτέ, αλλά έρχεται στο εστιατόριο του έρωτα με θετική ενέργεια και πίστη ότι η τύχη του θα αλλάξει.

Εκεί τον περιμένει ο παλιός γνώριμος του First Dates, ο Αργύρης, που επιστρέφει για να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στην αγάπη.

Ίσως αυτή τη φορά τα πράγματα να πάρουν μια διαφορετική τροπή.

Η ρομαντική Τζουλιάνα ανυπομονεί να ζήσει τη μαγεία του First Dates και να γνωρίσει, ίσως, τον έρωτα της ζωής της.

Ο Δημήτρης τη συναντά με ένα ιδιαίτερο δώρο, ένα κουτάκι με τριαντάφυλλα και μια θήκη, που κρύβει μια υπόσχεση. Κάποιες φορές όμως, τα πιο όμορφα ξεκινήματα αφήνουν πίσω τους μια γλυκιά σιωπή…

Ένα επεισόδιο όπου ο έρωτας αποκαλύπτει τις πιο απρόσμενες εκφάνσεις του, θυμίζοντάς μας πως κάθε συνάντηση, ακόμα κι αν δεν οδηγεί στο πάντα, μπορεί να αγγίξει κάτι αληθινό μέσα μας!

Δείτε εδώ το trailer του First Dates – Πέμπτη 13/11:

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το μικροβίωμα του εντέρου στα βρέφη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για κατάθλιψη όταν ενηλικιωθούν – Πώς να τα προστατεύσουμ...

Σοκαριστικά στοιχεία για τη βία μεταξύ των ανηλίκων: 2000 παιδιά μεταφέρονται στα νοσοκομεία

Κομισιόν: Γιατί θα επιβάλει έναν νέο έξτρα φόρο σε Temu, Shein και Alibaba – Τι φέρνει για τους καταναλωτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κοντά στο υψηλό 15ετίας ο γενικός δείκτης

Τεστ προσωπικότητας: Το βουνό που θα διαλέξετε αποκαλύπτει τι σκέφτονται οι φίλοι σας για εσάς

Τι σημαίνει η φράση «εν τινι μέτρω» και από πού προέρχεται
περισσότερα
14:10 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Don’t Forget The Lyrics: Η Έλλη Κοκκίνου υποδέχεται δυο πολύ δυνατά ζευγάρια, απόψε στις 21:00

Το «Don’t Forget The Lyrics» έρχεται απόψε, Πέμπτη 13 Νοεμβρίου στις 21:00 με νέο επεισόδιο… φ...
12:47 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 13/11/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό RealFm 97,8, την Πέμπτη 13...
10:49 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου 13/11/2025

Ακούστε το σχόλιο του Νίκου Χατζηνικολάου στον ραδιοφωνικό σταθμό Realfm 97,8, την Πέμπτη 13 Ν...
10:22 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Οι βασίλισσες του εγκλήματος – Η Άγκαθα Κρίστι καλείται να διαλευκάνει ένα φόνο που συγκλονίζει την υψηλή κοινωνία στο Λονδίνο του 1938 – Από τη συγγραφέα Rosanne Limoncelli

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Οι βασίλισσες του εγκλήματος – Η Αγκαθα Κρίστι καλείται...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα