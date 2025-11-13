Τραγωδία στη Λάρισα: «Βγήκα έξω και φώναξα βοήθεια, ήταν μπροστά στο μηχάνημα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στη Λάρισα: «Βγήκα έξω και φώναξα βοήθεια, ήταν μπροστά στο μηχάνημα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη

Σοκ έχει προκαλέσει η ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/11) σε φούρνο στη Λάρισα, όπου μία 49χρονη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο, αφού το φουλάρι της μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο την ώρα που το καθάριζε.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό όταν μια πελάτισσα που πήγε να αγοράσει ψωμί, δεν έλαβε απάντηση και κινήθηκε προς τον χώρο παρασκευής, όπου εντόπισε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Όπως ανέφερε η ίδια, εμφανώς σοκαρισμένη στο TirnavosPress.gr, ήταν 06:15 το πρωί όταν πήγε να πάρει κουλούρια, όπως κάνει κάθε ημέρα, όμως δεν υπήρχε τίποτα. Όταν προχώρησε μέσα στο κατάστημα, αντίκρισε την άτυχη 49χρονη να βρίσκεται γονατιστή μπροστά στο μηχάνημα που τεμαχίζει το ζυμάρι. «Λέω Ζωή, Ζωή… Τίποτα… Βγαίνω έξω, φώναξα βοήθεια, αλλά δεν ήταν κανένας. Η ίδια καθάριζε το μηχάνημα κάθε μέρα όσο ήταν σε λειτουργία».

Παρά την άμεση ενημέρωση του ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες, η 49χρονη δεν επανήλθε. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ αναμένονται και τεχνικοί έλεγχοι στον εξοπλισμό του φούρνου.

«Το φουλάρι έγινε θηλιά στον λαιμό της»

Κάτοικος του χωριού από διπλανό φούρνο μίλησε για το τραγικό συμβάν στον ΑΝΤ1. «Η γυναίκα είχε τελειώσει την παραγωγή, καθάριζε το μηχάνημα και κατά περίεργο τρόπο πήρε μπρος το μηχάνημα και πιάστηκε το φουλάρι που φορούσε με αποτέλεσμα να γίνει το τραγικό συμβάν. Έγινε θηλιά στον λαιμό της και την έπνιξε το φουλάρι που φορούσε στον λαιμό», είπε ο κάτοικος στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η 49χρονη, μητέρα δύο παιδιών, είχε πρόσφατα βιώσει την απώλεια της μητέρας της. Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται η κόρη της, που είναι γιατρός και ο γιος της, πυροσβέστης.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το μικροβίωμα του εντέρου στα βρέφη μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για κατάθλιψη όταν ενηλικιωθούν – Πώς να τα προστατεύσουμ...

Σοκαριστικά στοιχεία για τη βία μεταξύ των ανηλίκων: 2000 παιδιά μεταφέρονται στα νοσοκομεία

Κομισιόν: Γιατί θα επιβάλει έναν νέο έξτρα φόρο σε Temu, Shein και Alibaba – Τι φέρνει για τους καταναλωτές

Χρηματιστήριο Αθηνών: Κοντά στο υψηλό 15ετίας ο γενικός δείκτης

Τεστ προσωπικότητας: Το βουνό που θα διαλέξετε αποκαλύπτει τι σκέφτονται οι φίλοι σας για εσάς

Τι σημαίνει η φράση «εν τινι μέτρω» και από πού προέρχεται
περισσότερα
15:17 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Πάτρα: Συναγερμός για άνδρα που απειλεί να αυτοκτονήσει

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στη συμβολή των οδών Λόντου και Βουλγάρεως στο κέντρο...
15:07 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τροχαίο στην Κρήτη: «Αν γινόταν πρωί μπορεί να είχαμε και θύματα» – Βίντεο με το αυτοκίνητο που «καρφώθηκε» σε βιτρίνα

Βίντεο ντοκουμέντο από το σοκαριστικό τροχαίο που συνέβη στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, όταν αυτοκί...
14:55 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Ρόδος: «Γάζωσαν» με 14 σφαίρες σπίτι επιχειρηματία – Άφησαν μαύρο στεφάνι στην είσοδο – ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξιχνίαση περιστατικού με πυροβολισμο...
14:41 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Πειραιάς: Συνελήφθη 55χρονος τσαντάκιας που επέβαινε σε μηχανή – Δεν δίσταζε να σέρνει τα θύματά του στον δρόμο

Στη σύλληψη ενός 55χρονου, που άρπαζε τσάντες από ανυποψίαστους πεζούς, προχώρησαν οι αστυνομι...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα