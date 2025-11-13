Τραγωδία στη Λάρισα: «Βγήκα έξω και φώναξα βοήθεια, ήταν μπροστά στο μηχάνημα» – Συγκλονίζει η μαρτυρία της γυναίκας που βρήκε νεκρή την 49χρονη

Σοκ έχει προκαλέσει η ανείπωτη τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (13/11) σε φούρνο στη Λάρισα, όπου μία 49χρονη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο, αφού το φουλάρι της μπλέχτηκε στο ζυμωτήριο την ώρα που το καθάριζε.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό όταν μια πελάτισσα που πήγε να αγοράσει ψωμί, δεν έλαβε απάντηση και κινήθηκε προς τον χώρο παρασκευής, όπου εντόπισε τη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Όπως ανέφερε η ίδια, εμφανώς σοκαρισμένη στο TirnavosPress.gr, ήταν 06:15 το πρωί όταν πήγε να πάρει κουλούρια, όπως κάνει κάθε ημέρα, όμως δεν υπήρχε τίποτα. Όταν προχώρησε μέσα στο κατάστημα, αντίκρισε την άτυχη 49χρονη να βρίσκεται γονατιστή μπροστά στο μηχάνημα που τεμαχίζει το ζυμάρι. «Λέω Ζωή, Ζωή… Τίποτα… Βγαίνω έξω, φώναξα βοήθεια, αλλά δεν ήταν κανένας. Η ίδια καθάριζε το μηχάνημα κάθε μέρα όσο ήταν σε λειτουργία».

Παρά την άμεση ενημέρωση του ΕΚΑΒ και τις προσπάθειες ανάνηψης από τους διασώστες, η 49χρονη δεν επανήλθε. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα, ενώ αναμένονται και τεχνικοί έλεγχοι στον εξοπλισμό του φούρνου.

«Το φουλάρι έγινε θηλιά στον λαιμό της»

Κάτοικος του χωριού από διπλανό φούρνο μίλησε για το τραγικό συμβάν στον ΑΝΤ1. «Η γυναίκα είχε τελειώσει την παραγωγή, καθάριζε το μηχάνημα και κατά περίεργο τρόπο πήρε μπρος το μηχάνημα και πιάστηκε το φουλάρι που φορούσε με αποτέλεσμα να γίνει το τραγικό συμβάν. Έγινε θηλιά στον λαιμό της και την έπνιξε το φουλάρι που φορούσε στον λαιμό», είπε ο κάτοικος στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Η 49χρονη, μητέρα δύο παιδιών, είχε πρόσφατα βιώσει την απώλεια της μητέρας της. Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται η κόρη της, που είναι γιατρός και ο γιος της, πυροσβέστης.