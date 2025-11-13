Γερμανία: Εθελοντική θητεία με «ρήτρα» υποχρεωτικής στράτευσης για να καλυφθούν ανάγκες – Το νέο μοντέλο της Bundeswehr

Η στρατιωτική θητεία στην Γερμανία θα παραμείνει κατά βάση εθελοντική, όταν ωστόσο δεν καλύπτονται οι ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων σε προσωπικό, θα ακολουθεί υποχρεωτική στράτευση, προβλέπει η συμφωνία στην οποία κατέληξαν τις πρωινές ώρες τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU/CSU, SPD), έπειτα από μακροχρόνιες και επίπονες διαπραγματεύσεις, οι οποίες ανέδειξαν τόσο τη σαφή αλλαγή νοοτροπίας και κατεύθυνσης της χώρας όσο και τις ιδεολογικές διαφορές των κυβερνητικών εταίρων.

Από την 1/1/2026, ξεκινώντας από τη γενιά που γεννήθηκε από την 1/1/2008, στα 18 τους χρόνια οι άνδρες υποχρεωτικά και οι γυναίκες εθελοντικά θα συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο, στο οποίο θα περιγράφουν μεταξύ άλλων τις δραστηριότητές τους, αλλά και το ενδιαφέρον τους για την στρατιωτική θητεία ή άλλες εθελοντικές υπηρεσίες.

Θα ακολουθούν ιατρικές εξετάσεις και με βάση τα αποτελέσματά τους θα καταρτίζονται κατάλογοι με τους στρατεύσιμους, «προκειμένου η Bundeswehr να γνωρίζει ποιον μπορεί να καλέσει σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης ή επαναφοράς της υποχρεωτικής θητείας».

Με τη νέα νομοθεσία επιχειρείται η στρατιωτική θητεία να καταστεί ελκυστικότερη ώστε οι ανάγκες να καλύπτονται κατά κύριο λόγο από εθελοντές, οι οποίοι, εφόσον δεσμεύονται για τουλάχιστον ένα έτος, θα αμείβονται με 2.600 (μικτά) ευρώ μηνιαίως και θα τους χορηγείται επιδότηση για την έκδοση άδειας οδήγησης για αυτοκίνητο ή φορτηγό.

Όσοι υπηρετούν για μεγαλύτερο διάστημα, θα έχουν αυξημένες απολαβές και προνόμια, καθώς θα αντιμετωπίζονται ως «στρατιώτες καριέρας», επισημαίνει η κυβέρνηση.

Αρμόδιο να αποφασίσει πότε απαιτείται υποχρεωτική στράτευση και για πόσα άτομα θα είναι αποκλειστικά το ομοσπονδιακό κοινοβούλιο και θα ακολουθεί κλήρωση μεταξύ όσων έχουν κριθεί κατάλληλοι για στράτευση.

Δεν προβλέπεται πάντως αυτόματη ενεργοποίηση της στρατολόγησης, διευκρινίζεται, και ο υπουργός Άμυνας θα πρέπει ανά έξι μήνες να ενημερώνει την Bundestag για την εξέλιξη του αριθμού των στρατιωτών.

«Άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ιδιαίτερα στον βορρά, δείχνουν ότι η αρχή της εθελοντικής θητείας σε συνδυασμό με την ελκυστικότητα λειτουργεί – περιμένω να συμβεί ακριβώς το ίδιο και εδώ», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους (SPD), επισημαίνοντας ότι «όσο πιο ικανές είναι οι ένοπλες δυνάμεις μας για αποτροπή και άμυνα, μέσω εξοπλισμού, εκπαίδευσης και προσωπικού, τόσο μικρότερη είναι η πιθανότητα να γίνουμε ακόμη και μέρος μιας σύγκρουσης – και αυτό ωφελεί όλους».

Σε μια προφανή προσπάθεια να καθησυχάσει τους πολίτες, ο υπουργός διαβεβαίωσε ότι «αυτή είναι η εμπειρία του Ψυχρού Πολέμου και επομένως δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας».

«Θα δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην εθελοντική πτυχή», τόνισε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), Γενς Σπαν, ενώ ο ομόλογός του της Κ.Ο. του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD), Ματίας Μιρς, έκανε λόγο για ένα «καλό αποτέλεσμα» των διαπραγματεύσεων.

Το νέο μοντέλο στρατολόγησης στοχεύει στην αύξηση του μεγέθους της Bundeswehr προκειμένου να καλυφθούν και οι υποχρεώσεις της Γερμανίας προς το ΝΑΤΟ, σε 255.000 έως 270.000 ενεργούς στρατιώτες, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν και περίπου 200.000 έφεδροι.

Στο τέλος του 2024 υπηρετούσαν στις ένοπλες δυνάμεις 181.174 στρατιώτες, με το 20% των θέσεων να παραμένουν κενές. Στο μεταξύ ο μέσος όρος ηλικίας των στρατιωτών έχει ανεβεί από 32,4 έτη το 2019 στα 34 έτη για το 2024.

