Ρόδος: «Γάζωσαν» με 14 σφαίρες σπίτι επιχειρηματία – Άφησαν μαύρο στεφάνι στην είσοδο – ΦΩΤΟ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση για την εξιχνίαση περιστατικού με πυροβολισμούς έξω από σπίτι επιχειρηματία, ιδιοκτήτη νυχτερινού κέντρου, στη Ρόδο.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα (13/11) τα ξημερώματα, με τους δράστες να πυροβολούν 14 φορές (βρέθηκαν 14 κάλυκες), στοχεύοντας στις μπαλκονόπορτες, ενώ φεύγοντας άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην πόρτα του σπιτιού.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

Σύμφωνα με την dimokratiki.gr, οι σφαίρες χτύπησαν την μπαλκονόπορτα σαλονιού και την μπαλκονόπορτα κουζίνας ενώ οι δράστες άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική είσοδο ως μήνυμα. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία παραπέμπουν σε ενέργεια προειδοποιητικού χαρακτήρα με τις αρχές να εξετάζουν προσεκτικά κάθε ενδεχόμενο.