Καλομοίρα: «Νευρίασα τόσο πολύ και ήθελα να τα σπάσω όλα» – Η αποκάλυψη για το περιστατικό με τη μητέρα της

Η Καλομοίρα διατηρεί έναν ενεργό λογαριασμό στο Youtube, μέσα από τον οποίο επικοινωνεί με τους θαυμαστές της. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, σε πρόσφατο βίντεο που ανέβασε στο κανάλι της στην πλατφόρμα, μοιράστηκε μία προσωπική της ιστορία με την μητέρα της. Η ίδια περιέγραψε το πώς είχε θυμώσει κάποια στιγμή μαζί της, λόγω ενός περιστατικού, ωστόσο αντέδρασε με ψυχραιμία, μπήκε στη θέση της, κατανόησε τον λόγο πίσω από την κίνησή της, και έλυσαν την παρεξήγηση με όμορφο τρόπο.

Συγκεκριμένα, η Καλομοίρα ανέφερε πως: «Είχα πάει στο σπίτι της μητέρας μου πριν από κάποιους μήνες, για να την βοηθήσω επειδή είχε χαλάσει η τηλεόραση. Είχα τον Νίκο με πυρετό και είχε τύχει σε μέρα που είχα πολλές δουλειές, είχα και τα παιδιά. Εκεί που μένει η μητέρα μου, αν πας μία με τέσσερις έχει πολύ κίνηση. Μένει μόνο 15 λεπτά μακριά, αλλά έχει πολύ κίνηση. Αλλά ήθελα να της κάνω το χατίρι γιατί ξέρω πώς είναι, θέλει την τηλεόραση και το καταλαβαίνω».

«Πάω στο σπίτι της για να την βοηθήσω με την ελληνική τηλεόραση και της την φτιάχνω. Μετά την βοήθησα και με το ραδιόφωνο, αλλά όταν της το έφτιαχνα, είχα πάρει και τον Δημήτρη μαζί μου, για να κάνει παρέα με τη γιαγιά. Εκείνη τη στιγμή πήρε τηλέφωνο μια θεία και εγώ ήμουν κουρασμένη, γιατί ήταν βράδυ. Δεν είχα άλλη ενέργεια, δεν ήθελα να ασχοληθώ και να μιλήσω σε άνθρωπο. Έκανα νόημα ότι εγώ δεν ήθελα να μιλήσω, όχι γιατί δεν την αγαπάω αλλά γιατί δεν είχα όρεξη να μιλήσω σε κανέναν.

Η μάνα μου, μού έκανε νόημα να μην ανησυχώ, ότι δεν θα πει τίποτα και πάει στο άλλο δωμάτιο. Της τα φτιάχνω όλα και μαζεύω τον Δημήτρη για να πάμε σπίτι, επειδή είχε σχολείο την επόμενη μέρα. Έρχεται η μανούλα μου έξω και μου λέει: “Ξέρεις, η θεία στενοχωρήθηκε πάρα πολύ που δεν ήθελες να της μιλήσεις”», περιέγραψε στη συνέχεια.

«Ήμουν πολύ θυμωμένη»

Ακόμα, η τραγουδίστρια είπε ότι: «Νευρίασα τόσο πολύ, που δεν είπα κουβέντα. Πήγα να τα τινάξω όλα εκεί μέσα. Είπα: “Σε αγαπώ μαμά, θα μιλήσουμε αύριο”. Πήρα τον Δημήτρη και φύγαμε. Ήμουν στο αυτοκίνητο και ήθελα να τα σπάσω όλα. Ήμουν πολύ θυμωμένη. Έβαλα τα παιδιά για ύπνο και αποφάσισα να το σκεφτώ το πρωί, όταν θα έχω ηρεμήσει.

Το πρωί πήγα τα παιδιά στο σχολείο και μετά το σκεφτόμουν και αντί να νευριάσω, λυπήθηκα. Λέω πως, αν ο Γιώργος ή το παιδί μου, πει, “δεν θέλω να μιλήσω στο τηλέφωνο τώρα”, θα το σεβαστώ, γιατί άλλοι με έχουν σεβαστεί και καταλαβαίνω, έχω μάθει να σέβομαι.

Μετά στενοχωρήθηκα, γιατί σκέφτηκα ότι, μάλλον, μήπως η μαμά μου όταν ήταν μικρό κοριτσάκι και ζήταγε κάτι, κανένας δεν το σεβάστηκε; Θα μου πεις ότι το πήρα πολύ βαριά αλλά πιστεύω ότι αυτό ήταν. Μήπως γιατί ξέρω τη μάνα μου; Στενοχωρήθηκα, γιατί είναι ωραίο πράγμα να σέβεσαι. Μετά καταλαβαίνεις όταν ο άλλος δεν σέβεται».

«Μετά την πήρα τηλέφωνο και της είπα: “Σε αγαπώ πολύ. Θα πάρω τη θεία τηλέφωνο σήμερα, μην ανησυχείς. Είναι σημαντικό για εσένα και θα το κάνω”. Όντως την πήρα και της είπα πως δεν είναι ότι δεν ήθελα να μιλήσω μαζί της, απλά έγινε αυτό και αυτό. Είπα στη μαμά μου ότι: “Αν κάποιος σου ζητάει κάτι, είναι ωραίο να το σέβεσαι. Δεν ξέρεις συνέχεια το πρόγραμμά μου και πώς αισθάνομαι, αν έχω μια κούραση, μια στεναχώρια. Αν ζητάω κάτι, άλλη φορά μπορείς να το σέβεσαι”.

Νιώθω ότι το κατάλαβε και μου είπε ότι έχω δίκιο. Ξέρω τη μαμά μου και είναι πολύ καλή γυναίκα, δεν το κάνει επίτηδες. Είμαι σίγουρη ότι μπορεί να γίνει ξανά, δεν θα το παρεξηγήσω, αλλά ξέρω ότι λίγο μπήκα στη καρδιά της και το κατάλαβε. Χάρηκα γι’ αυτό», κατέληξε η Καλομοίρα.