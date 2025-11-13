Δυτική Όχθη: Πώς η βία των Ισραηλινών εποίκων κατά των Παλαιστινίων και η ανοχή Νετανιάχου απειλούν την εκεχειρία του Τραμπ στην Γάζα

Αυτό που ίσως έχουν ξεχάσει πολλοί στον κόσμο είναι ότι όταν η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για την τρομοκρατική επίθεση στο Νότιο Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου του 2023, μεταξύ άλλων επικαλέστηκε την βία των Ισραηλινών στην Δυτική Όχθη και την καταπίεση των εκεί Παλαιστινίων.

Του Θοδωρή Γ. Κανέλλου

Από τότε, το Ισραήλ συνέτριψε την Χαμάς, έπνιξε στο αίμα και στην πείνα χιλιάδες Παλαιστινίους στην Γάζα, ισοπέδωσε το μεγαλύτερο μέρος της Λωρίδας, εγκαταστάθηκε ως κατοχική δύναμη στο 53% του εδάφους της και μάλιστα με βάση την συμφωνία εκεχειρίας που ισχύει.

Ταυτοχρόνως αναδείχτηκε κυρίαρχη δύναμη στην Εγγύς Ανατολή, έχοντας εξουδετερώσει την ιρανική αεράμυνα, χτυπώντας στην Τεχεράνη ό,τι και όποτε ήθελε, παρασύροντας τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν και εξουδετερώνοντας την Χαμάς, αλλά και την Χεζμπολάχ στο Νότιο Λίβανο.

Η αλαζονεία της νίκης

Όλες αυτές οι αιματοβαμμένες επιτυχίες προκάλεσαν την αντίδραση της Ευρώπης, για την οποία το Ισραήλ αδιαφόρησε. Η αλαζονεία των Ισραηλινών σήμερα δεν τους επιτρέπει να θυμηθούν ότι στα μάτια των Παλαιστινίων και όλου του κόσμου παραμένουν Δύναμη Κατοχής, κάτι που δεν φέρνει από μόνο του την ειρήνη. Σε μια δύναμη κατοχής υπάρχει πάντα μια αντίσταση.

Η αλαζονεία της νίκης είναι αυτή που τώρα οδηγεί τους εποίκους να επιτίθενται εναντίον των Παλαιστινίων στην Δυτική Όχθη. Και το κάνουν σε μεγάλο βαθμό με την κάλυψη του κράτους, το οποίο αντιλαμβάνεται ότι οι ενέργειες των εποίκων μπορεί να είναι ένα βήμα στην αποτροπή της ίδρυσης ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους.

Εξτρεμιστές Ισραηλινοί έποικοι έκαψαν το τζαμί Hajja Hamida, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη την Πέμπτη, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους, με την επίθεση να έρχεται σε μια περίοδο που Αμερικανοί και Ισραηλινοί στρατιωτικοί αξιωματούχοι ανησυχούν όλο και περισσότερο για την κλιμάκωση της βίας των εποίκων στην περιοχή.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, έχει σημειωθεί δραματική αύξηση της βίας των εποίκων, καθώς και της ισραηλινής καταστολής των παλαιστινίων μαχητών στη Δυτική Όχθη. Η αυξανόμενη αναταραχή έχει εκτοπίσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστινίους της Δυτικής Όχθης, σύμφωνα με τους New York Times.

«Αυτές οι εξτρεμιστικές ομάδες καταστρέφουν τις ζωές μας», δήλωσε ο Αχμάντ Σαλέμ, ιμάμης του τζαμιού που δέχτηκε επίθεση την Πέμπτη. «Κάθε μέρα, νιώθουμε όλο και περισσότερο φόβο».

Απογοήτευση και στον Ισραηλινό Στρατό

Οι επιθέσεις έχουν προκαλέσει απογοήτευση και στις τάξεις του Ισραηλινού Στρατού, με ορισμένους διοικητές να δηλώνουν ότι χρειάζονται την έγκριση της κυβέρνησης για την εφαρμογή αυστηρότερων μέτρων κατά των παραβατών του νόμου. Για την επίθεση στο τζαμί στην Δυτική Όχθη συνελήφθησαν τέσσερα άτομα. Τα τρία αφέθηκαν ελεύθερα.

Φέτος, η δεξιά κυβέρνηση Νετανιάχου, στην οποία συμμετέχουν πολιτικοί ηγέτες των εποίκων, περιόρισε ορισμένες από τις εξουσίες που χρησιμοποιούσαν οι αρχές επιβολής του νόμου για τη σύλληψη ισραηλινών εποίκων.

Οι επιθέσεις των εποίκων εναντίον Παλαιστινίων και των περιουσιών τους έχουν αυξηθεί φέτος, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της περιόδου συγκομιδής ελιάς τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Μια έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα διαπίστωσε ότι οι Ισραηλινοί έποικοι πραγματοποίησαν τουλάχιστον 264 επιθέσεις τον Οκτώβριο, τον μεγαλύτερο αριθμό από τότε που ο ΟΗΕ άρχισε να καταγράφει τα περιστατικά το 2006. Οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις έχουν αμαυρώσει τη φετινή συγκομιδή ελιάς.

Την Τρίτη, δεκάδες Ισραηλινοί έποικοι εξαπέλυσαν μια μεγάλη εμπρηστική επίθεση εναντίον μιας αγροτικής περιοχής στο χωριό Beit Lid της βόρειας Δυτικής Όχθης, βάζοντας φωτιά σε ένα νέο εργοστάσιο γαλακτοκομικών προϊόντων και πυρπολώντας οχήματα και σκηνές σε μια κοντινή κοινότητα Βεδουίνων.

Ο υποστράτηγος Eyal Zamir, αρχηγός του ισραηλινού στρατού, εξέδωσε αυτή την εβδομάδα μια σπάνια καταδίκη της βίας των εποίκων κατά των Παλαιστινίων.

Η σιωπή Νετανιάχου

Η κυβέρνηση Τραμπ εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για τις επιθέσεις. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο προειδοποίησε την Τετάρτη ότι η βία των εποίκων θα μπορούσε να περιπλέξει την εύθραυστη εκεχειρία στη Γάζα μετά από έναν πόλεμο δύο ετών.

«Υπάρχει κάποια ανησυχία ότι τα γεγονότα στη Δυτική Όχθη θα επεκταθούν και θα δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα που θα μπορούσε να υπονομεύσει αυτό που κάνουμε στη Γάζα», είπε. «Δεν περιμένουμε να συμβεί αυτό».

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλα μέλη της κυβέρνησης συνασπισμού του δεν έχουν εκφράσει την άποψή τους για το φαινόμενο αυτό. Οι επικριτές κατηγορούν την κυβέρνηση ότι υποστηρίζει σιωπηρά τις επιθέσεις, οι οποίες λαμβάνουν χώρα σχεδόν καθημερινά.

Αν και απέφυγε να εκφράσει ρητή καταδίκη, τα σχόλια του Ρούμπιο αποτέλεσαν μια σπάνια περίπτωση στην οποία η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, έλαβε θέση στο ζήτημα της βίας των εποίκων, σημειώνουν οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Οι ισορροπίες στην Δυτική Όχθη

Περίπου 700.000 Εβραίοι έποικοι ζουν στη Δυτική Όχθη και στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, εδάφη που οι Παλαιστίνιοι επιθυμούν να ενσωματώσουν στο μελλοντικό τους κράτος. Οι ισραηλινοί οικισμοί στα κατεχόμενα εδάφη θεωρούνται παράνομοι σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιοι στη Δυτική Όχθη ζουν υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή, ένα σύστημα που τους προσφέρει ελάχιστες, αν όχι καθόλου, εγγυήσεις για δικαιοσύνη. Αντίθετα, οι περίπου 500.000 έποικοι στην περιοχή απολαμβάνουν τα δικαιώματα των άλλων ισραηλινών πολιτών.

Παλαιστινιακές και ισραηλινές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα ισχυρίζονται ότι η ισραηλινή κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στις επιθέσεις των εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων. Οι ισραηλινοί στρατιώτες και αστυνομικοί που διαλύουν τις συγκρούσεις συχνά αποχωρούν χωρίς να συλλάβουν τους επιτιθέμενους ή συλλαμβάνουν μόνο Παλαιστινίους, σύμφωνα με τις οργανώσεις.

Οι περισσότερες ισραηλινές αρχές απλώς κλείνουν τα μάτια σε αυτό για το οποίο όλος ο κόσμος, ακόμα και ο ισραηλινός στρατός, προειδοποιεί το ισραηλινό κράτος: Ότι η βία στην Δυτική Όχθη απειλεί να γκρεμίσει την ισορροπία στην Γάζα και να ανοίξει εκ νέου τους ασκούς του πολέμου.