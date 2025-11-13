Βοιωτία: Πέθανε η μητέρα του 27χρονου που εντοπίστηκε απανθρακωμένος σε αυτοκίνητο 

Αδυνατώντας να αντέξει τον θάνατο του μοναδικού της γιου, η μητέρα του 27χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε απανθρακωμένος το βράδυ της Παρασκευής (7/11) σε αυτοκίνητο στη Βοιωτία, πέθανε.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το αλβανικό μέσο ενημέρωσης voxnews, η μητέρα του 27χρονου οικοδόμου, πέθανε χθες, έπειτα από καρδιακή προσβολή, καθώς αδυνατούσε να αντέξει τον πόνο της απώλειας του παιδιού της.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου ενημέρωσης, ο νεαρός φέρεται να παρασύρθηκε στη Βίλια για να συναντήσει μια γυναίκα που είχε γνωρίσει μέσω μιας εφαρμογής γνωριμιών. Ωστόσο, αντί για συνάντηση, φαίνεται ότι είχε στηθεί μια καλά οργανωμένη παγίδα. Οι δράστες, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τον κράτησαν αιχμάλωτο για περίπου 24 ώρες, κατά τη διάρκεια των οποίων τον βασάνισαν και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν. Στη συνέχεια, μετέφεραν το πτώμα του στη Βοιωτία και έβαλαν φωτιά στο αυτοκίνητο για να καλύψουν το έγκλημα.

Εντοπίστηκε απανθρακωμένος

Όπως έχει γράψει το enikos.gr, ο 27χρονος είχε βρεθεί απανθρακωμένος στο πίσω κάθισμα αυτοκινήτου, το οποίο είχε καεί ολοσχερώς, και δεμένος πισθάγκωνα με χειροπέδες.

Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από την περιοχή της Αττικής και συγκεκριμένα από τη Γλυφάδα και έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας από την Κατερίνη. Το μακάβριο εύρημα εντόπισε τυχαία ένας κυνηγός την περασμένη Παρασκευή.

Τι ερευνούν οι Αρχές και τι δείχνει ο τρόπος που έχασε τη ζωή του

To θύμα, δεν έχει ποινικό παρελθόν και οι αστυνομικοί προσπαθούν να μάθουν αν ενεπλάκη σε κάποια παράνομη δραστηριότητα, εάν είχε προσωπικές διαφορές με κάποιον ή εάν είχε δεχθεί απειλές. Τα στελέχη του ελληνικού FBI ψάχνουν υλικό από κάμερες ασφαλείας ώστε να βρουν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στη λύση του μυστηρίου.

Την ημέρα εκείνη, ο 27χρονος είχε μεταφέρει έναν φίλο του στη Θήβα, όπου τον άφησε και του είπε πως εκείνος θα συνέχιζε με το αυτοκίνητό του και θα πήγαινε στα Βίλια για μία δουλειά, δίχως όμως να πει κάτι πιο συγκεκριμένο.

Ο 27χρονος ήταν παντρεμένος και σύμφωνα με νέες πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, κάλεσε την σύζυγό του όταν έφτασε στο σημείο για να την ενημερώσει.

Μία θεία του ανέφερε στις Αρχές πως ο ανιψιός της με το μόνο πρόσωπο που είχε προστριβές ήταν ένας ομοεθνής τους για μία κοπέλα, ωστόσο ο τρόπος που έχασε τη ζωή του, δείχνει να προήλθε από άτομα που το σχεδίασαν από καιρό και δείχνει άτομα που μάλλον γνώριζαν τι έκαναν.

«Σε 2 ώρες θα είμαι πίσω» είχε πει το θύμα

Σύμφωνα με μαρτυρία συγγενικού προσώπου, ο 27χρονος φαίνεται πως δεχόταν απειλές. Συγκεκριμένα, ξάδελφος του 27χρονου, αποκάλυψε πως το θύμα δεχόταν απειλές από το περιβάλλον του πρώην της συζύγου του, γιατί «την είχε πάρει από εκείνον».

Αναλυτικά, ο ξάδελφος ανέφερε μιλώντας στην εκπομπή πως: «Όταν άφησε το παιδί στη Θήβα και του λέει ”πού πας”, του λεει ”πάω για μια δουλειά, σε 2 ώρες θα είμαι πίσω”. Και αυτός δεν έχει εμφανιστεί από τότε και είναι όλα κλειστά. Τον πήρε τηλέφωνο μια φορά, του απάντησε και τον ρώτησε εάν έφτασε. Αυτός απάντησε πως σε 2 λεπτά φτάνω και του φώναζε ”κλείσε κλείσε”, χωρίς να του πει πού ήταν».

«Δεν είμαστε σίγουροι τώρα το τι παίζει γιατί αυτός έλεγε ότι πάει για δίπλωμα, τα Βίλια πού κολλάνε με το δίπλωμα…», πρόσθεσε.

Για το εάν ο ξάδελφος είχε υποψιαστεί ότι μπορεί να συμβαίνει κάτι τον τελευταίο καιρό, είπε πως: «Δεν μου είχε πει και πολλά, μου έδειχνε φωτογραφίες με κοπέλες και τέτοια και μου έλεγε θα βγω με αυτή, θα κάνω. Μερικοί φίλοι μου λένε ότι θα έκανε καμιά βρομοδουλειά. Εγώ που τον ξέρω δεν νομίζω να έκανε τέτοια πράγματα. Και απλά μου έδειχνε κάτι φωτογραφίες με πιστόλια και τέτοια».

Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε: «Το μόνο πράγμα που υποψιαζόμαστε είναι μήπως έχει γίνει τίποτα μέσα σε αυτό με τη γυναίκα του. Την γυναίκα του την είχε πάρει από έναν πρώην της. Και απλά τον είχαν πάρει τηλέφωνο και του έλεγαν ”θα σε κάψουμε”. Αυτός έλεγε ”δεν θα μου κάνετε τίποτα, ελάτε αν σας βαστάει” και τέτοια και αυτοί του έλεγαν ”θα σε κάψουμε εσένα”».

Για το εγκαταλελειμμένο αμάξι του 27χρονου, ο ξάδελφός του είπε ότι: «Πήγε όλο μου το σόι εκεί πάνω και απλά βρήκαν εγκαταλελειμμένο το αμάξι σε ένα γήπεδο. Μας είπαν ότι το αμάξι εκεί ήταν άλλη μια φορά, την Κυριακή το βράδυ. Ακριβώς στο ίδιο σημείο, είπαν. Στο αμάξι βρέθηκαν τσιγάρα, ζακέτα, κάτι καφέδες, φορτιστής».