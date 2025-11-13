BBC: Ζητεί συγγνώμη από τον Τραμπ για το μοντάζ αλλά αρνείται να πληρώσει αποζημίωση

Το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το μοντάζ που έγινε στην ομιλία του στο ντοκιμαντέρ Panorama, ωστόσο απέρριψε τις απαιτήσεις του για αποζημίωση. Η εταιρεία δήλωσε επίσης ότι δεν θα ξαναδείξει το πρόγραμμα.

Οι δικηγόροι του Τραμπ απείλησαν να μηνύσουν το BBC για 1 δισεκατομμύριο δολάριαως αποζημίωση, εκτός αν η εταιρεία ανακαλέσει, ζητήσει συγγνώμη και τον αποζημιώσει.

Η συγγνώμη έρχεται μετά την αποκάλυψη από την Telegraph ενός δεύτερου, παρόμοια επεξεργασμένου αποσπάσματος, που μεταδόθηκε στην εκπομπή Newsnight το 2022.

Ένας εκπρόσωπος του BBC δήλωσε: «Οι δικηγόροι του BBC έστειλαν επιστολή στην ομάδα νομικών συμβούλων του Προέδρου Τραμπ σε απάντηση σε επιστολή που έλαβαν την Κυριακή. Ο πρόεδρος του BBC, Samir Shah, έστειλε ξεχωριστά προσωπική επιστολή στο Λευκό Οίκο, στην οποία ξεκαθάρισε στον Πρόεδρο Τραμπ ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο οργανισμός του λυπούνται για την επεξεργασία της ομιλίας του Προέδρου στις 6 Ιανουαρίου 2021, η οποία παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα.

ΤοBBC δεν έχει καμία πρόθεση να επαναμεταδώσει το ντοκιμαντέρ “Trump: A Second Chance?” σε καμία από τις πλατφόρμες της. Αν και το BBC εκφράζει την ειλικρινή του λύπη για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάστηκε το βίντεο κλιπ, διαφωνούμε έντονα με την άποψη ότι υπάρχει βάση για αγωγή για δυσφήμιση».

 

