BBC: Εξετάζει νέα καταγγελία για μοντάζ ομιλίας του Τραμπ και από άλλη εκπομπή του

Enikos Newsroom

διεθνή

BBC

Το BBC έκανε γνωστό ότι εξετάζει τις νέες καταγγελίες, που δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα The Telegraph, σχετικά με το μοντάζ ομιλίας του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, από άλλη εκπομπή του.

Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Βρετανίας έχει βυθιστεί στη μεγαλύτερη κρίση του εδώ και δεκαετίες αφού δύο ανώτερα στελέχη του παραιτήθηκαν, καθώς διατυπώθηκαν κατηγορίες για μεροληψία και για τον τρόπο με τον οποίο μονταρίστηκε μια ομιλία του Τραμπ από την εκπομπή Panorama.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απειλεί ότι θα καταθέσει αγωγή, ζητώντας αποζημίωση ύψους 1 δισεκ. δολαρίων. Η εφημερίδα Telegraph, που αποκάλυψε πρώτη το θέμα, γράφει σήμερα ότι μια άλλη εκπομπή του BBC, η Newsnight, έκανε επίσης επιλεκτικό μοντάζ της ίδιας ομιλίας του Τραμπ, τον Ιούνιο του 2022, δύο χρόνια πριν από το Panorama. Το μοντάζ εκείνο ήταν παρόμοιο με εκείνο της εκπομπής Panorama.

«Το BBC τηρεί τα υψηλότερα δημοσιογραφικά πρότυπα» είπε ένας εκπρόσωπος, απαντώντας στο ρεπορτάζ της Telegraph. «Το θέμα αυτό έχει τεθεί υπόψη μας και το εξετάζουμε», πρόσθεσε.

Τη Δευτέρα, το BBC ζήτησε συγγνώμη για την εκπομπή Panorama, στην οποία είχαν συνδυαστεί μαζί τρία μέρη της ομιλίας του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν οι υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου εισέβαλαν στο Καπιτώλιο. Η μονταρισμένη ομιλία έδινε την εντύπωση ότι ο Τραμπ υποκίνησε τη βία.

Δικηγόροι του Τραμπ είπαν ότι το BBC πρέπει να αποσύρει αυτό το ντοκιμαντέρ μέχρι αύριο Παρασκευή, αλλιώς θα καταθέσουν αγωγή ύψους «τουλάχιστον» 1 δισεκ. δολαρίων. Θέλουν επίσης να ζητήσει συγγνώμη το BBC και να αποζημιώσει τον Τραμπ γιατί έβλαψε τη φήμη του και του προκάλεσε «οικονομική ζημία».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

ΕΚΠΟΙΖΩ: 5 επισημάνσεις για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή

Google: Όλα όσα διορθώνει η επικείμενη ενημέρωση για τα Pixel

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
23:00 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Τραμπ: Γιατί η υπόθεση Επστάιν μπορεί να τον φέρει αντιμέτωπο με τους Ρεπουμπλικάνους – Τα σενάρια για τη μάχη που θα δοθεί στο Κογκρέσο

Σε πολιτικό «γόρδιο δεσμό» εξελίσσεται η υπόθεση Επστάιν μετά τις καθημερινές αποκαλύψεις emai...
22:47 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

BBC: Ζητεί συγγνώμη από τον Τραμπ για το μοντάζ αλλά αρνείται να πληρώσει αποζημίωση

Το BBC ζήτησε συγγνώμη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το μοντάζ που έγινε στην ο...
21:24 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Θανατοποινίτης πήρε χάρη στην Οκλαχόμα, λίγο πριν εκτελεστεί – Γιατί άλλαξε η ποινή του

Ένας θανατοποινίτης στην Οκλαχόμα γλίτωσε την εκτέλεση την τελευταία στιγμή την Πέμπτη, αφού ο...
21:16 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές δύο ελληνικές antifa οργανώσεις – Τις εξομοιώνουν με τον ISIS και την Αλ Κάιντα

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στις ΗΠΑ, θα χαρακτηρίσει «Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις» (FTO) και Ειδ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα