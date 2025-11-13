ΗΠΑ: Θανατοποινίτης πήρε χάρη στην Οκλαχόμα, λίγο πριν εκτελεστεί – Γιατί άλλαξε η ποινή του

Ένας θανατοποινίτης στην Οκλαχόμα γλίτωσε την εκτέλεση την τελευταία στιγμή την Πέμπτη, αφού ο κυβερνήτης της Πολιτείας αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή του σε ισόβια.

Ο Τριμέιν Γουντ, 46 ετών, είχε καταδικαστεί σε θάνατο για τη δολοφονία, την Πρωτοχρονιά του 2002, του 19χρονου Ρόνι Γουίφ. Ο ίδιος ουδέποτε παραδέχτηκε την ενοχή του. Η εκτέλεσή του ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη, στις 18.00 (ώρα Ελλάδας), όμως ο Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Οκλαχόμας Κέβιν Στιτ ανακοίνωσε ότι θα ακολουθήσει τη σύσταση της Επιτροπής απονομής χάριτος που εισηγήθηκε τη μετατροπή της ποινής σε ισόβια κάθειρξη.

Η απόφαση αυτή «λαμβάνει υπόψη την ίδια ποινή που επιβλήθηκε στον αδελφό (του Γουντ) για τον φόνο ενός αθώου άνδρα και εγγυάται μια αυστηρή τιμωρία» ενός «επικίνδυνου εγκληματία», εξήγησε ο Στιτ. Ο κυβερνήτης, που ασκεί αυτό το αξίωμα εδώ και περίπου επτά χρόνια, είχε μετατρέψει σε ισόβια μόνο άλλη μία θανατική καταδίκη, το 2021.

Η Επιτροπή συνέστησε τη μετατροπή της ποινής αποδεχόμενη ότι δεν εκπροσωπήθηκε σωστά από τον διορισμένο συνήγορό του. Ο μεγαλύτερος αδελφός του, που είχε καλύτερη υπεράσπιση, καταδικάστηκε σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αναστολής της ποινής, μολονότι ομολόγησε ότι εκείνος μαχαίρωσε το θύμα. Ο αδελφός του Γουντ αυτοκτόνησε στη φυλακή το 2019.

Δύο άλλες Πολιτείες πάντως, η Φλόριντα και η Νότια Καρολίνα, ετοιμάζονται να προχωρήσουν σε εκτελέσεις θανατοποινιτών.  Στη Φλόριντα πρόκειται να εκτελεστεί ο Μπράιαν Τζένινγκς, 66 ετών, πρώην πεζοναύτης, καταδικασμένος για τον βιασμό και τον φόνο της 6χρονης Ρεμπέκα Κούνας το 1979.

Στη Νότια Καρολίνα θα εκτελεστεί στο απόσπασμα ο Στίβεν Μπράιαντ, 44 ετών, ο οποίος σκότωσε τρεις άνδρες μέσα σε πέντε ημέρες, το 2004. Μάλιστα, με το αίμα του τελευταίου θύματός του, έγραψε ένα μήνυμα προς την αστυνομία: «Πιάστε με αν μπορείτε».

Συνολικά 41 εκτελέσεις έχουν γίνει στις ΗΠΑ από τις αρχές του έτους, οι περισσότερες με χορήγηση ενέσιμου διαλύματος, πέντε με εισπνοή αζώτου (μέθοδος που ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτηρίζουν είδος «βασανιστηρίου») και δύο στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Η θανατική ποινή έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 Πολιτείες των ΗΠΑ. Σε τρεις από τις υπόλοιπες, την Καλιφόρνια, το Όρεγκον και την Πενσιλβάνια, τηρείται μορατόριουμ στις εκτελέσεις, με απόφαση των κυβερνητών.

21:16 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

