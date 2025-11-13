Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Κέντρος: «Διαχρονικά τα προβλήματα και οι παθογένειες του Οργανισμού»

«Τα προβλήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν διαχρονικά. Και πριν και μετά, η έλλειψη ελέγχων χαρτογραφικού υπόβαθρου, ο μη έλεγχος -ειδικά των αιγοπροβάτων- αλλά και οι μη διασταυρωτικοί έλεγχοι για διπλές πληρωμές και έλεγχοι εποπτείας φορέων, στους οποίους αναθέτει έργο ο Οργανισμός μας οδήγησαν στη διαδικασία ενός δεύτερου Action Plan υπό τον έλεγχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» ανέφερε στην Εξεταστική Επιτροπή, που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Γιώργος Κέντρος, πρώην Αντιπρόεδρος του Οργανισμού από το 2016 μέχρι το 2019 και αργότερα διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου.

«Όντως όλα αυτά τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία ήταν διαχρονικά -και πριν και μετά και δεν ήταν μόνο στην περίοδο που ήμουν εγώ Αντιπρόεδρος- ήταν ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είχε δυνατότητες να διασταυρώνει στοιχεία με άλλες βάσεις», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Κέντρος απαντώντας σε σχετική ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ, Μακάριου Λαζαρίδη.

Όπως είπε, «τις δημόσιες εκτάσεις τις πήρε ο ΟΠΕΚΕΠΕ πέρσι και μέχρι τότε ο Οργανισμός δεν είχε δημόσιες εκτάσεις», ενώ υπεραμύνθηκε των προσπαθειών που κατέβαλλαν οι εργαζόμενοι του, τονίζοντας ότι «οι έλεγχοι που έκαναν έχουν αποφέρει περίπου 300 εκ ευρώ».

«Το “attact” άρχισε να δουλεύει μετά το 2018. Πιο πριν ήταν σε χαρτιά οι απαιτήσεις. Φανταστείτε 650 αιτήσεις με ένα καρό χαρτιά από πίσω, συμβόλαια, ενοικιαστήρια, ποιος θα προλάβει να τα ελέγξει.

Ο Οργανισμός είχε δυστυχώς σχεδιαστεί για 1700 υπαλλήλους και ήταν 650 στις καλές μέρες, ενώ πριν το μνημόνιο μπορούσαμε να παίρνουμε και 800 εποχικούς για να κάνουν ελέγχους.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι έχει κάνει τόσα χρόνια, το έκανε με το φιλότιμο των υπαλλήλων του. Οι προσπάθειες που κατέβαλαν με τους ελέγχους έχουν αποφέρει περίπου 145 εκ ευρώ (κατασταλτικά, κυρώσεις σε παραγωγούς) από το 2015-2024 και άλλα 157 εκ ευρώ αχρεωστήτως καταβληθέντα από ελέγχους που γίνανε εκ των υστέρων, δηλαδή πάνω από 300 εκ συνολικά», είπε ο μάρτυρας.

Σε άλλη ερώτηση του κ. Μακάριου σχετικά με το πρόβλημα των βοσκότοπων και την τεχνική λύση, ο κ. Κέντρος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από το 2006 μέχρι το 2009, στην πρώτη αναθεώρηση, όταν τα δικαιώματα των ζώων ήταν κατά κεφαλή, έγιναν οι ενώσεις που παίρνανε τις αιτήσεις, μοίραζαν τα βοσκοτόπια σύμφωνα με τις εγκαταστάσεις των δήμων. Όμως οι κοινοτικοί, διαπίστωσαν ότι αυτά ήταν δάση μη επιλέξιμα, οπότε πήγαμε σε άλλο Action Plan, το 2012-2014, το οποίο μας οδήγησε τελικά στην τεχνική λύση γιατί τα 2,5 εκ εκτάρια βοσκότοπων τα κάναμε 1,4 εκ.

Έτσι, καταλήξαμε με αυτό το Action Plan στην τεχνική λύση. Μάλιστα ο κ. Καρασμάνης που ήταν τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, για να μην χάσουν τις επιδοτήσεις του 2013 οι αγρότες, έβγαλε μια υπουργική απόφαση, που ουσιαστικά τους απήλλαξε από ποινές για τα μη επιλέξιμα δάση που είχαν δοθεί σαν βοσκότοποι. Ήταν άδικο για τους παραγωγούς γιατί αυτοί δεν είχαν καμία ευθύνη».

Απαντώντας στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, ειδικότερα για την τεχνική λύση, έκανε λόγο για μία «καθαρά τεχνική διαδικασία για να μη χαθούν δικαιώματα των κτηνοτρόφων η οποία ουσιαστικά άρχισε να εφαρμόζεται από το 2015».

«Το 2014 λοιπόν, μπήκαμε στην πρώτη κατανομή κοινοτικού βοσκότοπου με τεχνική λύση. Επίσημα, βέβαια, αυτό ξεκίνησε από το 2015. Την τεχνική λύση την έχουν υπογράψει διαχρονικά όλοι οι υπουργοί από το 2015 μέχρι και το 2022. Για να είναι ξεκάθαρο όμως θα πω ότι ήταν ένα σύστημα το οποίο δεν σημαίνει ότι όπου υπήρχε τεχνική λύση εκεί έβοσκε και τα πρόβατα του ο κτηνοτρόφος. Ο κτηνοτρόφος τα έβοσκε εκεί που συνήθως τα έβοσκε, για αυτό και εμείς στις προδιαγραφές που δίναμε στους τεχνικούς συμβούλους, ήταν δώσε ένα κομμάτι βοσκότοπο γύρω από την εκμετάλλευση του, εκεί που βόσκει τα πρόβατα του και το υπόλοιπο, για να μπορέσει να ενεργοποιήσει τα ιστορικά δικαιώματα του, αν δεν φτάνει στο νομό δώσε του στο διπλανό, αν δεν φτάνει στο διπλανό δώσε του στην περιφέρεια του και σε κάποιες περιοχές εκτός περιφέρειας.

Αυτό είναι το ιστορικό της τεχνικής λύσης. Ήταν μια καθαρά τεχνική διαδικασία για να μην χαθούν τα δικαιώματα των κτηνοτρόφων», ανέφερε ο πρώην Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τα δεσμευμένα ΑΦΜ, είπε ότι όταν ανέλαβε διευθυντής εσωτερικού ελέγχου παρέλαβε από την προκάτοχο του, Παρασκευή Τυχεροπούλου, αρχικά ένα πρωτόκολλο με 898 ΑΦΜ για τα οποία εκκρεμούσαν στοιχεία, ενώ στη συνέχεια επανήλθε δίνοντας του καινούργια ΑΦΜ προς έλεγχο.

«Έψαξα να δω τι γίνεται… βρήκα 5.430 ΑΦΜ… όμως ο έλεγχος τους δεν ήταν ξεκάθαρος, μέσα στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπήρχε καταχωρημένος..», ισχυρίστηκε.

Σε ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, για την αύξηση των ζώων, ο κ. Κέντρος ανέφερε ότι αυτή παρατηρήθηκε μετά το 2022 και υποστήριξε ότι «κάναμε πρόταση στον κ. Σημανδράκο (πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ) να συνδεθεί ο αριθμός των ζώων με το γάλα, για να διαπιστωθεί ο πραγματικός αριθμός των ζώων με την παραγωγή, αυτό δεν έγινε τότε, όμως γίνεται τώρα».

Ποιος είναι ο λόγος επιτήρησης του ΟΠΕΚΕΠΕ, που έχασε την πιστοποίηση του και ποιος είναι ο κίνδυνος αν δεν προχωρήσουν τα πράγματα; ρώτησε ο κ. Κόκκαλης.

«Ευελπιστώ ότι δεν θα φτάσουμε εκεί γιατί πραγματικά τώρα οι υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ ασχολούνται και προσπαθούν και η ηγεσία του υπουργείου έχουν ενσκύψει πάνω στα προβλήματα και υπάρχει αγαστή συνεργασία με την ΕΕ για να λυθούν γιατί δεν μπορούν να μείνουν οι αγρότες απλήρωτοι», είπε και πρόσθεσε:

«Το μείζον, το μεγάλο θέμα νομίζω που προέκυψε και για την πιστοποίηση και για τους ελέγχους, ήταν ότι ο ΟΕΠΕΚΕΠΕ δεν είχε από το 2022 -ακόμα και σήμερα που μιλάμε- ένα πλήρως λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στους ελέγχους που έπρεπε να γίνονται και το χαρτογραφικό υπόμνημα επαναλαμβανόταν, ενώ έπρεπε να είχε ανανεωθεί».

Τέλος, για την επίμαχη πληρωμή τον Ιούλιο του 2023, υποστήριξε ότι «ουσιαστικά δεν έγινε έλεγχος».

Όπως είπε «έπρεπε τότε, η αρμόδια διευθύντρια να δώσει εντολή στους υφισταμένους της για έλεγχο της πληρωμής».

«Αν κάνανε τον έλεγχο θα έβλεπαν ότι είχε κάνει λάθος στη γραμμή δικαιωμάτων ο τεχνικός σύμβουλος γιατί είχε βάλει τη γραμμή του 2021 αντί του 2022 οπότε δεν είχε μέσα την εισήγηση του μείον 5%. Άρα όσοι πληρώθηκαν σε αυτή την πληρωμή, 193.000 παραγωγοί, πληρωθήκανε συν 5%», υποστήριξε.

Πηγές ΝΔ: «”Ομολογία” Κέντρου: Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ άνοιξε τον δρόμο για τα σκοτεινά ΚΥΔ»

«Την καθοριστική συμβολή της κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στη διαμόρφωση των παθογενειών που σήμερα διερευνώνται στον ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχθηκε ο πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Γιώργος Κέντρος» αναφέρουν πηγές της ΝΔ και σημειώνουν: «Ουσιαστικά οι ενέργειες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ άνοιξαν τον δρόμο στην εξάπλωση των σκοτεινών ΚΥΔ, πολλά από τα οποία σήμερα ερευνώνται από τη Δικαιοσύνη».

Σύμφωνα με τις πηγές της συμπολίτευσης: «Οι αποφάσεις Αποστόλου, εν ολίγοις, οδήγησαν σε έκρηξη των ΚΥΔ από περίπου 250 σε σχεδόν 500. Η πρόσβαση, δε, των ΚΥΔ στο χαρτογραφικό υπόβαθρο όλης της χώρας από το 2018 και μετά, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε προσωπικό πληροφορικής και τις ανεπαρκείς διασταυρώσεις με άλλες βάσεις δεδομένων, διεύρυνε ακόμη περισσότερο τα περιθώρια λάθους, αυθαιρεσίας ή και κατάχρησης».

«Ο κ. Κέντρος παραδέχτηκε, επίσης, ότι υπήρξε ιδιαίτερη μείωση του προσωπικού της πληροφορικής ενώ είχαν τότε διαπιστωθεί ανεπάρκειες στα πληροφοριακά συστήματα» αναφέρουν οι πηγές της ΝΔ, και επισημαίνουν:

«Αξιοσημείωτο είναι πως ο πρώην αντιπρόεδρος κατέθεσε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν διαθέτει τη δυνατότητα να διασταυρώνει κρίσιμα στοιχεία με άλλες βάσεις δεδομένων, γεγονός που περιορίζει ουσιαστικά την αξιοπιστία των ελέγχων. Επιπλέον, η κτηνιατρική βάση δεδομένων που τηρείται στις ΔΑΟΚ παραμένει “κατά δήλωση” του γεωργού, χωρίς επαρκή επαλήθευση. Συνεπώς, και ο κ. Κέντρος επιβεβαιώνει ότι είναι στην αρμοδιότητα των περιφερειών και μόνο η καταμέτρηση του ζωικού κεφαλαίου. Την ίδια ώρα, όπως είπε η έλλειψη κτηνιάτρων (που και πάλι τούς προσλαμβάνουν οι περιφέρειες) καθιστά ανέφικτη την πραγματοποίηση των απαιτούμενων ελέγχων στο εύρος και στο βάθος που απαιτεί η ευρωπαϊκή νομοθεσία».

«Συνολικά, η εικόνα που αναδεικνύεται είναι ότι η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ ενίσχυσε τις στρεβλώσεις επιτρέποντας την τεράστια διόγκωση των ΚΥΔ, την απουσία κρίσιμων ελέγχων και τη λειτουργία ενός συστήματος που σήμερα αποκαλύπτει τις αδυναμίες του μία προς μία» καταλήγουν οι πηγές της ΝΔ.

Πηγές ΠΑΣΟΚ: Σημαντικά στοιχεία για τη λειτουργία και τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδείχθηκαν κατά την εξέταση του πρώην αντιπροέδρου του Οργανισμού

«Σημαντικά στοιχεία για τη λειτουργία και τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ αναδείχθηκαν κατά τη σημερινή εξέταση του πρώην Αντιπροέδρου του Οργανισμού και νυν διευθυντικού στελέχους Γιώργου Κέντρου, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής», αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ και σημειώνουν ότι σε σχετική ερώτηση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «ο κ. Κέντρος επιβεβαίωσε ότι ο τεχνικός σύμβουλος εισήλθε στον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2006, καταρρίπτοντας και εκείνος το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας για το χρονικό σημείο εκκίνησης της συνεργασίας του Οργανισμού με τον τεχνικό σύμβουλο. Η προσπάθεια αλλοίωσης της πραγματικότητας που επιχειρεί καθημερινά η ΝΔ επιμένοντας να συνδέει το ΠΑΣΟΚ με τον τεχνικό σύμβουλο έπεσε και σήμερα στο κενό».

Σημειώνουν επίσης ότι «Η ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για τις δύο κρίσιμες εκθέσεις υπαλλήλων το 2017, που κατέγραφαν την πρόσβαση της GAIA Επιχειρείν στα δεδομένα παραγωγών, την παραβίαση πρωτοκόλλων ασφαλείας και την διακριτική μεταχείριση συγκεκριμένων ΚΥΔ, οδήγησε τον κ. Κέντρο να παραδεχθεί ότι όντως τις είχε λάβει, αλλά δεν μπόρεσε να εξηγήσει γιατί παρέμειναν χωρίς συνέχεια, ούτε ποιες διορθωτικές ενέργειες έγιναν δηλώνοντας αναρμόδιος για ένα τόσο καθοριστικό θέμα της λειτουργίας του Οργανισμού όντας στην διοίκηση».

Ακόμη, ότι «Απαντώντας σε ερώτηση του ΠΑΣΟΚ για την έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, ο κ. Κέντρος επιβεβαίωση ότι πράγματι υπήρχαν ελεγκτές που δήλωναν ότι καταμέτρησαν 13.000 ζώα μέσα σε 4 ημέρες, πράγμα αδιανόητο και αδύνατο. Δεν έδωσε δε καμία απάντηση πώς οι ίδιες ομάδες ελεγκτών (σταθερά δίδυμα ελεγκτών) εμφανίζονταν κάθε χρόνο, ενώ το ζωικό κεφάλαιο που μετρούσαν παρέμενε “σταθερό” – κάτι που δεν συμβαίνει ποτέ στην πράξη. Δηλαδή, εκτός από τα πλασματικά ζώα που ανεχόταν ο ΟΠΕΚΕΠΕ προέβαινε και σε πλασματικούς ελέγχους. Ωστόσο, απέφυγε να εξηγήσει γιατί κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λήφθηκε, παρά το γεγονός ότι η υπηρεσιακή εικόνα έδειχνε ακραίες στρεβλώσεις και διοικητική αδιαφάνεια».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΠΑΣΟΚ «Ερωτώμενος για τις 4 καταγγελίες το 2021, οι οποίες αφορούσαν 1.230 ΑΦΜ με ενδείξεις παράνομων αιτήσεων, πιθανή εμπλοκή υπαλλήλων και συγκεκριμένα ΚΥΔ ο κ. Κέντρος δήλωσε ότι είχε εισηγηθεί να «ελεγχθούν όλα». Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε ότι η τελική έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου – την οποία ο ίδιος υπέγραψε – δεν εντόπισε κανένα εύρημα, οδηγώντας μάλιστα τον τότε Πρόεδρο Σημανδράκο να μην την αποδεχθεί, κάτι εξαιρετικά ασυνήθιστο για έκθεση εσωτερικού ελέγχου και στην συνέχεια να προχωρήσει και στην δέσμευση των ΑΦΜ που εμπλέκονταν. Αναφερόμενος στο ΔΣ του ΟΠΕΚΕΠΕ της 31/1/24 με προεδρεύοντα τον κ. Μπαμπασίδη, κατά τη διάρκεια του οποίου ο προεδρεύων κ. Μπαμπασίδης εισηγείται στα μέλη του ΔΣ του Οργανισμού ότι περίπου 6.000 ΑΦΜ παραμένουν δεσμευμένα για 3-4 χρόνια, ζητώντας να συναινέσουν στην αποδέσμευσή τους επικαλούμενος πολιτική εντολή, ο κ. Κέντρος κατέθεσε ότι δέσμευση για πολλά χρόνια , δηλαδή για τέσσερα χρόνια δεν υπήρξε. Επομένως, αυτό επιβεβαιώνει ότι υπήρξε προσχηματική αναφορά για να δικαιολογηθεί το επιχείρημα του πολιτικού ενδιαφέροντος για την πληρωμή δεσμευμένων ΑΦΜ κάτι που αποτελεί πράξη απιστίας. Αναφορικά με την έκθεση της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, της οποίας προΐστατο, η οποία περιείχε μηδενικά ευρήματα, δεν μπόρεσε να εξηγήσει αυτή την πλημμελή εποπτεία, η οποία συνιστά έναν από τους βασικούς λόγους για την αναστολή των κριτηρίων διαπίστευσης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Κατά τις πηγές του ΠΑΣΟΚ «Από την εξέταση του πρώην Αντιπροέδρου προέκυψε ότι σημαντικές εκθέσεις δεν αξιοποιήθηκαν, καταγγελίες με σοβαρό περιεχόμενο παραβλέφθηκαν και δεν οδήγησαν σε έλεγχο, ελεγκτές με παράδοξες επιδόσεις συνέχισαν ανενόχλητοι, οι διαδικασίες για δεσμεύσεις ΑΦΜ παρακάμφθηκαν, οδηγώντας στη θεσμική κατάρρευση του Οργανισμού. Ο κ. Κέντρος έσπευσε να χαρακτηρίσει «δολοφονία χαρακτήρα» την δημοσίευση των νόμιμων επισυνδέσεων της δικογραφίας, αλλά ερωτώμενος από το ΠΑΣΟΚ αν η δημοσίευση συνομιλίας Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Ζερβού, από την οποία προκύπτει «θάψιμο» καταγγελίας για οκτώ μήνες σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Υπουργό, αναίρεσε την άποψή του» καταλήγουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: «100% “γαλάζιο” το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ – Θεαματική η αύξηση του ζωικού κεφαλαίου από το 2019 μέχρι και σήμερα» \

«Την αδικαιολόγητα τεράστια αύξηση του (εικονικού σε μεγάλο βαθμό) ζωικού κεφαλαίου στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ κατέδειξε με συγκεκριμένα στοιχεία κατά τη κατάθεσή του στην Εξεταστική Επιτροπή ο Γ. Κέντρος, πρώην αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ» σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

«Μετά από ερώτηση του εισηγητή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλη Κόκκαλη, ο κ. Κέντρος παρουσίασε την αύξηση του ζωικού κεφαλαίου από το 2019 μέχρι και σήμερα, αύξηση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Ως εκ τούτου, κατέρρευσε η προσπάθεια από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να συνδέσουν τις παράνομες επιδοτήσεις με τη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ» αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Παράλληλα, προσθέτουν οι ίδιες πηγές «από την κατάθεση του κ. Κέντρου, αναδείχθηκε εκ νέου ο ορατός κίνδυνο αναστολής πληρωμών προς τους παραγωγούς, λόγω του ”γαλάζιου” σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και της διαχειριστικής ανεπάρκειας του ”επιτελικού” κράτους».

«Αντί, λοιπόν, η ΝΔ να αναμασάει τα μυθεύματα για την ”Τεχνική Λύση” και τις ”διαχρονικές παθογένειες”, οφείλει να δώσει απαντήσεις στους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα που αγωνιούν για την επιβίωσή τους» καταλήγουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

