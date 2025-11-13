Ανταρκτική: Η γρίπη των πτηνών αποδεκάτισε τους θαλάσσιους ελέφαντες – «Χιλιάδες βήχουν και φτερνίζονται»

Enikos Newsroom

διεθνή

θαλάσσιοι ελέφαντες

Οι θαλάσσιοι ελέφαντες, το κυριότερο είδος φώκιας στον κόσμο, αποδεκατίστηκαν από τη γρίπη των πτηνών, προειδοποιούν οι επιστήμονες, που αναφέρουν τη ραγδαία μείωση του πληθυσμού τους σε ένα νησί κοντά στην Ανταρκτική.

Αφού η γρίπη των πτηνών έφτασε στο 2023 στη Νότια Γεωργία, ο αριθμός των θηλυκών σε αναπαραγωγική ηλικία στις παραλίες του νησιού μειώθηκε κατά 47% – δηλαδή 53.000 λιγότεροι θαλάσσιοι ελέφαντες, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύεται στην επιστημονική επιθεώρηση Communications Biology.

Αυτό το απομονωμένο νησί βρίσκεται στον Ατλαντικό, στα ανοιχτά των ακτών της Ανταρκτικής και είναι ο κυριότερος τόπος διαβίωσης των θαλάσσιων ελεφάντων των νοτίων θαλασσών. Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, το 1995, το χρησιμοποιούν ως καταφύγιο περισσότεροι από τους μισούς θαλάσσιους ελέφαντες που ζουν στην περιοχή αυτήν.

Η γρίπη των πτηνών έφτασε και στη Νότια Γεωργία, αφού προηγουμένως εξαπλώθηκε σε όλον τον κόσμο και σκότωσε εκατοντάδες εκατομμύρια πουλιά. Προσέβαλε επίσης πολλά είδη θηλαστικών, αλλά και ανθρώπους.

Πλέον, για τους θαλάσσιους ελέφαντες, η κατάσταση είναι «αποκαρδιωτική», σχολίασε ο Κόνορ Μπάμφορντ, ο βασικός συγγραφέας της μελέτης και μέλος του Εθνικού Ινστιτούτου Πολιτών Ερευνών του Ηνωμένου Βασιλείου. «Χιλιάδες από αυτούς βήχουν και φτερνίζονται», είπε, υπογραμμίζοντας ότι οι φώκιες έχουν την τάση να προσβάλλονται από «συνάχι».

Οι ερευνητές πιστεύουν ότι στα θηλαστικά αυτά ο ιός μεταδίδεται από σταγονίδια νερού. Αν και οι θαλάσσιοι ελέφαντες περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη θάλασσα, αναπαράγονται στην ξηρά, στις αμμουδερές παραλίες όπου συγκεντρώνονται κατά χιλιάδες.

Πολλά από τα νεογέννητα πεθαίνουν στις παραλίες, αφού οι άρρωστες μητέρες τους τα εγκατέλειψαν.

Νωρίτερα φέτος, άλλη μελέτη που αφορούσε τη χερσόνησο Βαλντές, στην Αργεντινή, έδειξε ότι το 97% των νεογέννητων πέθαναν είτε επειδή τα εγκατέλειψαν οι μητέρες, είτε επειδή προσβλήθηκαν από τη γρίπη των πτηνών. Σχεδόν τα δύο τρίτα των θηλυκών σε αναπαραγωγική ηλικία πέθαναν επίσης.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι «το μέλλον είναι δυσοίωνο» για τους θαλάσσιους ελέφαντες, αν και ο Μπάμφορντ δεν πιστεύει ότι κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Ο πληθυσμός τους στη Νότια Γεωργία είναι πολύ μεγαλύτερος (κατά εκατοντάδες χιλιάδες) από εκείνον της Αργεντινής και υπάρχουν ελπίδες ότι θα αποδειχθεί ανθεκτικότερος. «Όμως οι επιπτώσεις στον πληθυσμό αυτόν θα εμφανιστούν έπειτα από πολλά χρόνια», πρόσθεσε.

