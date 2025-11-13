Κατάρρευση τάφου έφερε στο φως μίας μεγάλη πέτρινη κρύπτη 300 ετών – «Η Ιστορία είναι κάτω από τα πόδια μας και περιμένει να αποκαλυφθεί»

Βούλιαξε η γη κάτω έναν τάφο στην ιστορική Εκκλησία των Αγίων Πάντων, στο Σόμερσετ, και αποκάλυψε μια τεράστια κρύπτη, βάθους 3,6 μέτρων, με τους αρχαιολόγους να εκτιμούν ότι η ηλικία της είναι 300 ετών. Η αποκάλυψη της πέτρινης κρύπτης, στην Αγγλία, έγινε μόλις μία ημέρα πριν από την Κυριακή της Μνήμης (Remembrance Sunday).

Η ξαφνική κατάρρευση του κιβωτιόσχημου τάφου του 18ου αιώνα φανέρωσε μια υπόγεια ταφική δομή που παρέμενε σφραγισμένη για αιώνες. Το γεγονός προσέλκυσε πλήθος περίεργων επισκεπτών, προκαλώντας τη λήψη επειγόντων μέτρων ασφαλείας από τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με το BBC News, το έδαφος υποχώρησε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, αποκαλύπτοντας μια μεγάλη πέτρινη κρύπτη, κατασκευασμένη από σπάνια ασβεστολιθική πέτρα Χαμ. Η κατάρρευση προκλήθηκε πιθανότατα από σταδιακή διάβρωση του εδάφους, λόγω των μακροχρόνιων βροχοπτώσεων, οι οποίες αποδυνάμωναν το έδαφος κάτω από τον τάφο, εξήγησε ο Αιδεσιμότατος Paul Fillery, ο οποίος επιβλέπει την εκκλησία στην πόλη Μάρτοκ του Σόμερσετ.

“Θα γνωρίζουμε με βεβαιότητα μόνο αφού οι επιθεωρητές ολοκληρώσουν τη μελέτη τους”, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το έδαφος υποχώρησε αιφνιδιαστικά, δημιουργώντας κάτι που έμοιαζε με μεγάλη καταβόθρα.

Η νεοαποκαλυφθείσα κατασκευή, που πιστεύεται ότι χρονολογείται από τις αρχές του 1700, αναδεικνύει την εξαιρετική λιθοδομή από πέτρα Χαμ, έναν χαρακτηριστικό ασβεστόλιθο που πλέον εξορύσσεται μόνο σε δύο ενεργά λατομεία στο Ham Hill του Σόμερσετ.

Ο ίδιος ο τάφος δεν φέρει ορατή επιγραφή και έχει μετατραπεί σε σωρό από ερείπια, με τον αρχικό του σκοπό και τους ενοίκους του να παραμένουν μυστήριο.

“Ένα συναρπαστικό και πολύ σοβαρό εύρημα”

«Είναι ταυτόχρονα συναρπαστικό και πολύ σοβαρό», δήλωσε ο Αιδεσιμότατος Fillery στο BBC News. «Ο τάφος υποχώρησε αρκετά ξαφνικά, αφήνοντας πίσω του αυτό που μοιάζει με μια μεγάλη καταβόθρα.» Η εκκλησία των Αγίων Πάντων στέκεται ως απόδειξη της μεσαιωνικής δεξιοτεχνίας, χαρακτηρισμένη ως διατηρητέο κτίριο Βαθμού Ι, με ιστορία πάνω από επτά αιώνες.

Το εντυπωσιακό τετραώροφο καμπαναριό, που ολοκληρώθηκε γύρω στο 1505, συμβολίζει την αρχιτεκτονική κληρονομιά της περιοχής. Ιστορικά αρχεία αναφέρουν ότι το κτίριο ανακατασκευάστηκε σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια του 15ου και 16ου αιώνα και καταλήφθηκε για σύντομο διάστημα από τους στρατιώτες του Όλιβερ Κρόμγουελ, μετά τη Μάχη του Μπρίτζγουοτερ το 1645, κατά τη διάρκεια του Αγγλικού Εμφυλίου Πολέμου.

Από την ανακάλυψη και μετά, πλήθος επισκεπτών εισρέει στην περιοχή για να δει την ανοιγμένη κρύπτη. «Δεν βλέπεις συχνά κάτι από τον 18ο αιώνα να επανέρχεται στην επιφάνεια με αυτόν τον τρόπο», δήλωσε ένας αυτόπτης μάρτυρας στο BBC News. «Είναι ανατριχιαστικό αλλά και απίστευτο».

Οι ταφικές πρακτικές του 18ου αιώνα στην Αγγλία

Ωστόσο, οι τοπικοί αξιωματούχοι συνιστούν προσοχή, καθώς το έδαφος γύρω από το σημείο μπορεί να παραμένει ασταθές. Το ενοριακό συμβούλιο, σε στενή συνεργασία με την Επισκοπή του Μπαθ και Γουέλς, έχει αποκλείσει την περιοχή με φράχτες ασφαλείας, τονίζοντας ότι «η δημόσια ασφάλεια και η διατήρηση της κληρονομιάς αποτελούν τις κορυφαίες προτεραιότητές μας».

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι η κατάρρευση, αν και ατυχές γεγονός, προσφέρει μια σπάνια ευκαιρία να μελετηθούν οι ταφικές πρακτικές και οι τεχνικές κατασκευής της Αγγλίας του 18ου αιώνα.

Περαιτέρω ανασκαφές ή προσπάθειες αποκατάστασης αναμένονται μόλις η περιοχή σταθεροποιηθεί πλήρως.

Όπως ανέφερε ο Αιδεσιμότατος Fillery, «κάθε γενιά αφήνει κάτι πίσω της. Αυτή η απροσδόκητη ανακάλυψη μας υπενθυμίζει πόσο βαθιά διαστρωματωμένη είναι η ιστορία κάτω από τα πόδια μας—περιμένοντας τη σωστή στιγμή για να αποκαλυφθεί».