Κίναν Έβανς για τον νέο τραυματισμό του: «Η ζωή δεν είναι δίκαιη και δεν θα είναι ποτέ»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Κίναν Έβανς

Ρήξη αχιλλείου τένοντα στο αριστερό του πόδι υπέστη ο Κίναν Έβανς, μόλις λίγες ημέρες μετά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, περίπου 1,5 χρόνο έπειτα από τη ρήξη επιγονατιδικού τένοντα που είχε υποστεί τον Μάιο του 2024.

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός του επηρέασε όλο τον μπασκετικό κόσμο και άπαντες έστειλαν ευχές στον 29χρονο πλέι μέικερ.

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και δεν θα είναι ποτέ» έγραψε σήμερα ο Κίναν Έβανς στο Instagram.

Αναλυτικά το μήνυμα του Κίναν Έβανς:

«Η ζωή δεν είναι δίκαιη και δεν θα είναι ποτέ. Το έχω πει στο παρελθόν και θα το ξαναπώ. Ο Θεός δεν κάνει λάθη. Δεν καταλαβαίνω γιατί και δεν θέλω να πιέσω τον εαυτό μου να καταλάβει το γιατί. Θα ελέγξω όσα μπορώ να ελέγξω. Κι αυτή ήταν πάντα η νοοτροπία μου σε αντίστοιχες καταστάσεις. Ώρα να σκύψω το κεφάλι και ριχτώ πάλι στη δουλειά. Σας ευχαριστώ για όλη την αγάπη και τα μηνύματα».

Κίναν Έβανς

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

ΕΚΠΟΙΖΩ: 5 επισημάνσεις για τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Καταναλωτή

Google: Όλα όσα διορθώνει η επικείμενη ενημέρωση για τα Pixel

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
20:58 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Βόλεϊ: Έγραψαν Ιστορία τα κορίτσια του Ολυμπιακού – Προκρίθηκαν για πρώτη φορά στους ομίλους του CEV Champions League

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού έγραψε Ιστορία καθώς πήρε τα δύο πρώτα σετ στον αγώνα μ...
11:34 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Νεοκλής Αβδάλας: Νέα «γεμάτη» εμφάνιση στο NCAA και νίκη για το Βιρτζίνια Τεκ – Βίντεο με τις καλύτερες φάσεις του

Ο Νεοκλής Αβδάλας συνέχισε τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στο NCAA, έχοντας 14 πόντους (2/5 τρ...
04:25 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Euroleague: Σπουδαίο «διπλό» της Μπαρτσελόνα στο Μόναχο, πέμπτη νίκη της Αρμάνι Μιλάνο – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Ο Ολυμπιακός πήρε την έβδομη νίκη του στη σεζόν και πλησίασε ακόμη περισσότερο την κορυφή της ...
01:25 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Ολυμπιακός για Κίναν Έβανς: «Είμαστε μαζί σου, μείνε δυνατός» – Μηνύματα συμπαράστασης από παίκτες και ομάδες

Ο Κίναν Έβανς στάθηκε ο μεγάλος άτυχος του Ολυμπιακού, καθώς στο πρώτο του κιόλας παιχνίδι στη...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα