ΗΠΑ: Χαρακτηρίζουν τρομοκρατικές δύο ελληνικές antifa οργανώσεις – Τις εξομοιώνουν με τον ISIS και την Αλ Κάιντα

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στις ΗΠΑ, θα χαρακτηρίσει «Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις» (FTO) και Ειδικά Χαρακτηρισμένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες (SDGT) τέσσερις ομάδες που συνδέονται με το κίνημα Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, δύο εκ των οποίων είναι στην Ελλάδα.

Με τον τρόπο αυτό οι 4 οργανώσεις τοποθετούνται από την αμερικανική κυβέρνηση, στο ίδιο επίπεδο με οργανώσεις όπως το ISIS, η Αλ Κάιντα και η Χεζμπολάχ — σύμφωνα με πληροφορίες του Fox News.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η κυβέρνηση των ΗΠΑ εφαρμόζει χαρακτηρισμούς ξένων τρομοκρατικών οργανώσεων σε ομάδες που συνδέονται με το κίνημα Antifa, επεκτείνοντας την προηγούμενη οδηγία του Ντόναλντ Τραμπ για την εγχώρια τρομοκρατία, σε διεθνή κλίμακα.

Οι τέσσερις ομάδες που συνδέονται με το κίνημα Antifa και δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη — στη Γερμανία, την Ιταλία και την Ελλάδα — κατηγορούνται για την οργάνωση ή για τη διεξαγωγή βομβιστικών επιθέσεων, πυροβολισμών και άλλων επιθέσεων με πολιτικά κίνητρα.

Οι δύο ελληνικές ομάδες, η Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη και η Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα, έχουν πραγματοποιήσει επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια σε όλη την Ελλάδα, με πιο πρόσφατη την επίθεση στα γραφεία της Hellenic Train με βόμβα τον Απρίλιο, σύμφωνα με το Fox News.

Η Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα αφιέρωσε τη βομβιστική επίθεση «στον παλαιστινιακό λαό και την ηρωική του αντίσταση», μεταδίδει το αμερικανικό δίκτυο. «Οι αναρχικοί, οι μαρξιστές και οι βίαιοι εξτρεμιστές της Antifa διεξάγουν εδώ και δεκαετίες μια εκστρατεία τρομοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ολόκληρο τον δυτικό κόσμο, πραγματοποιώντας βομβιστικές επιθέσεις, ξυλοδαρμούς, πυροβολισμούς και ταραχές για να προωθήσουν την ακραία ατζέντα τους», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, Τόμι Πίγκκοτ.

Ο χαρακτηρισμός απαιτεί από τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία των FTO και SDGT και να απαγορεύσουν την είσοδο των μελών της ομάδας στις ΗΠΑ. Επιτρέπει στις ΗΠΑ να ασκήσουν ποινική δίωξη σε όσους βρίσκονται υπό την αμερικανική δικαιοδοσία και προσφέρουν υλική υποστήριξη σε FTO ή συνωμοτούν για να προσφέρουν τέτοια υποστήριξη.

Οι ομάδες σε Ιταλία και Γερμανία

Μία από τις ομάδες — η Antifa Ost — είναι μια αριστερή οργάνωση που έχει συνδεθεί με επιθέσεις που έλαβαν χώρα μεταξύ 2018 και 2023 στη Γερμανία. Οι εισαγγελικές αρχές της χώρας έχουν απαγγείλει κατηγορίες σε επτά άτομα που συνδέονται με την ομάδα.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, η ουγγρική κυβέρνηση χαρακτήρισε την ομάδα ως τρομοκρατική, μετά από την υποτιθέμενη επίθεση εννέα μελών της με σφυριά, γκλοπ και σπρέι πιπεριού σε άτομα στη Βουδαπέστη το 2023.

Το Διεθνές Επαναστατικό Μέτωπο, γνωστό και ως Άτυπη Αναρχική Ομοσπονδία, είναι μια ιταλική συμμαχία ομάδων που υποστηρίζουν την επαναστατική ένοπλη σύγκρουση κατά του κράτους. Η ομάδα έχει συνδεθεί με δεκάδες βίαια και εγκληματικά περιστατικά τις τελευταίες δύο δεκαετίες: επιστολές-βόμβες σε κυβερνητικούς και βιομηχανικούς στόχους, μικρούς εκρηκτικούς μηχανισμούς, πυροβολισμούς, συμπεριλαμβανομένου και του πυροβολισμού ενός στελέχους πυρηνικής μηχανικής, το 2012.

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει δεσμευτεί να εντοπίσει και να εξαρθρώσει αυτά τα τρομοκρατικά δίκτυα που συνωμοτούν για να καταστείλουν αδίστακτα τη βούληση του λαού και να υπονομεύσουν βίαια τα θεμέλια των Ηνωμένων Πολιτειών και του δυτικού πολιτισμού», είπε ο Πίγκκοτ.

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ

Ολόκληρη η ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου εξωτερικών έχει ως εξής:

«Σήμερα, στη βάση της ιστορικής δέσμευσης του προέδρου Τραμπ να αντιμετωπίσει την εκστρατεία πολιτικής βίας της Antifa, το Υπουργείο Εξωτερικών ορίζει την Antifa Ost, που εδρεύει στη Γερμανία, μαζί με τρεις ακόμη βίαιες ομάδες Antifa στην Ιταλία και στην Ελλάδα, ως Ειδικώς Ορισμένους Παγκόσμιους Τρομοκράτες και προτίθεται να τις χαρακτηρίσει και ως Ξένες Τρομοκρατικές Οργανώσεις, με ισχύ από τις 20 Νοεμβρίου 2025.

Ο χαρακτηρισμός της Antifa Ost και άλλων βίαιων ομάδων Antifa υποστηρίζει το Προεδρικό Υπόμνημα Εθνικής Ασφάλειας 7 του προέδρου Τραμπ, μια πρωτοβουλία που στοχεύει στη διατάραξη δικτύων, φορέων και οργανώσεων που αυτοπροσδιορίζονται ως «αντιφασιστικές» αλλά χρησιμοποιούν πολιτική βία και τρομοκρατικές ενέργειες για να υπονομεύσουν δημοκρατικούς θεσμούς, συνταγματικά δικαιώματα και θεμελιώδεις ελευθερίες. Ομάδες που συνδέονται με αυτό το κίνημα υιοθετούν επαναστατικές αναρχικές ή μαρξιστικές ιδεολογίες, συμπεριλαμβανομένου του αντιαμερικανισμού, του «αντικαπιταλισμού» και της αντιχριστιανικότητας, τις οποίες αξιοποιούν για να υποκινούν και να δικαιολογούν βίαιες επιθέσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την προστασία της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας ασφάλειας και θα αποστερούν χρηματοδότηση και πόρους από τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένης της στοχοποίησης και άλλων ομάδων Antifa σε όλο τον κόσμο».

Η Δεύτερη Ανακοίνωση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την Καταγραφή της Δράσης των Ομάδων αναφέρει:

Ειδικότερα, με δεύτερη ανακοίνωση το αμερικανικό υπουργείο καταγράφει τη δράση των τεσσάρων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και τις κατηγορεί ότι έχουν οργανώσει ή πραγματοποιήσει βομβιστικές επιθέσεις, ένοπλες επιθέσεις και άλλες πολιτικά υποκινούμενες ενέργειες.

Όσον αφορά την «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη», το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι «είναι μια ελληνική αναρχική και “αντικαπιταλιστική” ομάδα που έχει επιχειρήσει και πραγματοποιήσει επιθέσεις με αυτοσχέδιους εκρηκτικούς μηχανισμούς (IED) κατά ελληνικών κρατικών στόχων. Η «Ένοπλη Προλεταριακή Δικαιοσύνη» ανέλαβε την ευθύνη για την τοποθέτηση βόμβας κοντά στην έδρα των ΜΑΤ στου Γουδή στις 18 Δεκεμβρίου 2023».

Σχετικά με την «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα», η ανακοίνωση αναφέρει ότι «είναι μια ελληνική αναρχική και «αντικαπιταλιστική» ομάδα. Η ομάδα συνδέει τις ενέργειές της με ευρύτερα πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα και επικαλείται την αντίθεσή της στις «καπιταλιστικές δομές», στην «κρατική καταστολή» και την αλληλεγγύη προς την Παλαιστίνη. Η «Επαναστατική Ταξική Αυτοάμυνα» ανέλαβε την ευθύνη για δύο επιθέσεις με εκρηκτικούς μηχανισμούς που στόχευσαν το ελληνικό Υπουργείο Εργασίας (3 Φεβρουαρίου 2024) και τα γραφεία της Hellenic Train (11 Απριλίου 2025)».