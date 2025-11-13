Τουρκία: Η δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα πρέπει να εγγυάται ότι η εκεχειρία θα διαρκέσει

Τουρκία: Η δύναμη σταθεροποίησης στη Γάζα πρέπει να εγγυάται ότι η εκεχειρία θα διαρκέσει
Η βασική προσδοκία της Τουρκίας από τη σχεδιαζόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα είναι αυτή να παράσχει εγγυήσεις ότι η εύθραυστη εκεχειρία θα διαρκέσει, δήλωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

Η Τουρκία, χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, έχει υπάρξει από τους πιο σφοδρούς επικριτές της διετούς, καταστροφικής επίθεσης του Ισραήλ στη Γάζα, κάνοντας λόγο για γενοκτονία.

Αναδείχθηκε σε κρίσιμο παράγοντα και μεσολαβητή στις προσπάθειες για κατάπαυση πυρός, διατυπώνοντας την επιθυμία να ενταχθεί στη δύναμη σταθεροποίησης παρά τις επαναλαμβανόμενες αντιρρήσεις του Ισραήλ, επισημαίνει το Reuters.

Σε ενημέρωση των δημοσιογράφων στην Άγκυρα, το υπουργείο δήλωσε επίσης ότι η Τουρκία πιστεύει ότι το υπό αμερικανική ηγεσία Κέντρο Πολιτικο-Στρατιωτικού Συντονισμού (CMCC) πρέπει να διασφαλίσει την απρόσκοπτη μεταφορά ανθρωπιστικών προμηθειών στη Γάζα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

