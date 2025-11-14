Πόλεμος στην Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο από νέα μαζική ρωσική επίθεση – Ήχησαν οι σειρήνες

Enikos Newsroom

διεθνή

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο από νέα μαζική ρωσική επίθεση – Ήχησαν οι σειρήνες

Οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας τέθηκαν σε πλήρη επιφυλακή τα ξημερώματα της Παρασκευής και υπερασπίστηκαν το Κίεβο απέναντι σε αυτό που ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο περιέγραψε ως «μαζική» ρωσική επίθεση. Η κινητοποίηση των μονάδων ξεκίνησε όταν κάτοικοι της πρωτεύουσας ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις σε πολλές περιοχές, ενώ οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν συνεχώς μέσα στη νύχτα.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι κατευθύνονταν όχι μόνο προς το Κίεβο αλλά και προς άλλες περιφέρειες της χώρας, γεγονός που δείχνει ότι η Μόσχα πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση εκδηλώθηκε ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα οι ουκρανικές δυνάμεις να ενεργοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα συστήματα αεράμυνας για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο εδώλιο οι ψυχίατροι- στο πλευρό τους η ΕΙΝΑΠ

Αντιμετωπίστε το άγχος μέσα σε 2 λεπτά – Ποια είναι η τεχνική που προτείνουν ειδικοί

Temu – Shein: Τι αλλάζει με τα δέματα κάτω των 150 ευρώ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

Google: Όλα όσα διορθώνει η επικείμενη ενημέρωση για τα Pixel

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
00:17 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Γάζα: Επιστρέφει στο Ισραήλ φέρετρο με λείψανα που φέρονται να ανήκουν σε όμηρο της Χαμάς

Κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε την Πέμπτη, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ένα φ...
23:45 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακός κόμβος που θα μας βοηθήσει να αντισταθούμε στα ρωσικά και τα κινεζικά συμφέροντα

Την πρώτη της συνέντευξη στην ελληνική τηλεόραση παραχώρησε στον ΑΝΤ1 και τη Μαρία Σαράφογλου ...
23:30 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Καραϊβική: Τέσσερις νεκροί κατά την επίθεση αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σε σκάφος που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά

Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν την Τρίτη σκάφος στην Καραϊβική, το οποίο φέρεται να δια...
23:18 , Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025

Δυτική Όχθη: Πώς η βία των Ισραηλινών εποίκων κατά των Παλαιστινίων και η ανοχή Νετανιάχου απειλούν την εκεχειρία του Τραμπ στην Γάζα

Αυτό που ίσως έχουν ξεχάσει πολλοί στον κόσμο είναι ότι όταν η Χαμάς ανέλαβε την ευθύνη για τη...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα