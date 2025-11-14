Πόλεμος στην Ουκρανία: Συναγερμός στο Κίεβο από νέα μαζική ρωσική επίθεση – Ήχησαν οι σειρήνες

Οι ουκρανικές δυνάμεις αεράμυνας τέθηκαν σε πλήρη επιφυλακή τα ξημερώματα της Παρασκευής και υπερασπίστηκαν το Κίεβο απέναντι σε αυτό που ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο περιέγραψε ως «μαζική» ρωσική επίθεση. Η κινητοποίηση των μονάδων ξεκίνησε όταν κάτοικοι της πρωτεύουσας ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις σε πολλές περιοχές, ενώ οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν συνεχώς μέσα στη νύχτα.

Η ουκρανική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι ρωσικοί πύραυλοι κατευθύνονταν όχι μόνο προς το Κίεβο αλλά και προς άλλες περιφέρειες της χώρας, γεγονός που δείχνει ότι η Μόσχα πραγματοποίησε συντονισμένη επιχείρηση μεγάλης κλίμακας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση εκδηλώθηκε ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία, με αποτέλεσμα οι ουκρανικές δυνάμεις να ενεργοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα συστήματα αεράμυνας για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους.