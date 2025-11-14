Φονική κατολίσθηση στην Ινδονησία – Δύο νεκροί και τουλάχιστον 21 αγνοούμενοι

Enikos Newsroom

διεθνή

Φονική κατολίσθηση στην Ινδονησία – Δύο νεκροί και τουλάχιστον 21 αγνοούμενοι

Κατολίσθηση που πιθανότητα προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους, ενώ άλλοι τουλάχιστον 21 αγνοούνται, στο μεγάλο νησί Ιάβα της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (14/11) αξιωματούχος της υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών.

Η κατολίσθηση έπληξε τρία χωριά στην περιοχή της Τσίλατσαπ, στην κεντρική Ιάβα, χθες Πέμπτη το βράδυ, θάβοντας σπίτια και προκαλώντας ζημιές σε άλλα.

Η παραθαλάσσια περιοχή Τσίλατσαπ βρίσκεται περίπου 400 χιλιόμετρα ανατολικά από την πρωτεύουσα Τζακάρτα.

«Κοινή ομάδα (έρευνας και διάσωσης) διέσωσε 23 ανθρώπους στη ζωή. Δύο βρέθηκαν νεκροί και άλλοι 21 αναζητούνται ακόμη», ανέφερε ο Άμπντουλ Μουχάρι, εκπρόσωπος της ινδονησιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών, σε ανακοίνωσή του που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Η επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοουμένων παραμένει σε εξέλιξη, συνέχισε ο κ. Μουχάρι, διευκρινίζοντας πως το έδαφος είναι ασταθές, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες. Στην περιοχή στάλθηκαν βαριά μηχανήματα για να διευκολυνθεί το εγχείρημα.

Στις αρχές της εβδομάδα, η ινδονησιακή μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «ακραίο» κίνδυνο.

In this undated photo released by the Indonesian National Search and Rescue Agency (BASARNAS) on Friday, Nov. 14, 2025, rescuers search for victims after a landslide on Thursday, Nov. 13 hit a village in Cilacap, Indonesia. (BASARNAS via AP)

Εξήγησε ότι σε τομείς του αρχιπελάγους αναμένονταν ισχυρές βροχοπτώσεις που μπορούσαν να προκαλέσουν «καταστροφές».

Στην Ινδονησία είναι συχνές οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις την περίοδο των βροχών, που κατά κανόνα εκτείνεται από τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο.

Η κλιματική αλλαγή επιτείνει τη σφοδρότητα των καταιγίδων, αυξάνει τις ποσότητες κατακρημνίσεων και την ένταση των ανέμων.

Ξαφνικές πλημμύρες στην ινδονησιακή επαρχία Παπούα στις αρχές του μήνα στοίχισαν τη ζωή σε 15 ανθρώπους, ενώ άλλοι οκτώ κηρύχτηκαν αγνοούμενοι.

Τον Σεπτέμβριο, τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας πλημμυρών στο Μπαλί, των χειρότερων της δεκαετίας στο τουριστικό νησί, σύμφωνα με τη μετεωρολογική, κλιματολογική και γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τεστ προσωπικότητας με οπτική ψευδαίσθηση: Αυτό που είδατε πρώτο αποκαλύπτει τα θετικά χαρακτηριστικά σας

Εύκολα μπιφτεκάκια με μαύρα φασόλια, πλούσια σε πρωτεΐνη, χορτοφαγικά και έτοιμα σε μισή ώρα

Temu – Shein: Τι αλλάζει με τα δέματα κάτω των 150 ευρώ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς μπορείτε να ελαφρύνετε το εκκαθαριστικό σας και να πληρώσετε λιγότερους φόρους το 2026

Google: Όλα όσα διορθώνει η επικείμενη ενημέρωση για τα Pixel

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
06:54 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ενέκριναν την πώληση ανταλλακτικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ταϊβάν

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ταϊβάν ανταλλακτικών για μαχητικά και μετ...
06:31 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο – Τουλάχιστον 14 τραυματίες και ζημιές σε συνοικίες

Eκτεταμένη ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους δέχθηκε σήμερα τα ξημερώματα το Κίεβο, με αξ...
04:58 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Επίθεση της Ουκρανίας με drones σε πόλη της Ρωσίας – Ζημιές και ένας τραυματισμός

Επιδρομή ουκρανικών drones τις πρώτες πρωινές ώρες προκάλεσε ζημιές σε διαμερίσματα σε τρεις π...
04:35 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Κίνα: Καλεί τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας έπειτα από δηλώσεις της πρωθυπουργού Τακαΐτσι για την Ταϊβάν

Το Πεκίνο κάλεσε τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας για να το επιδοθεί διαμαρτυρία εξαιτίας δηλώσεων τ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα