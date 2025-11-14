Γρηγόρης Σκλήκας: Ο πρώην CEO των ΕΛΤΑ λίγο πριν παραιτηθεί ασφαλίστηκε με 461.000 ευρώ για τυχόν ζημιές

Λίγο πριν ληφθεί η απόφαση για το κλείσιμο δεκάδων υποκαταστημάτων των ΕΛΤΑ, ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού Γρηγόρης Σκλήκας υπέγραψε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ύψους 461.000 ευρώ, το οποίο κάλυπτε τυχόν ζημιές που μπορεί να είχαν προκληθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η υπόθεση αυτή προκάλεσε ερωτήματα, καθώς η κίνηση έγινε σε μία στιγμή όπου ήδη διαφαινόταν η πρόθεσή του να παραιτηθεί.

Σύμφωνα με το OPEN, η απόφαση για την ασφάλιση υπογράφηκε στις 3 Νοεμβρίου, την ίδια νύχτα που συνεδρίαζε άτυπα η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, παρουσία και του αρμόδιου υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου. Εκείνη την ώρα είχε αρχίσει να γίνεται ξεκάθαρο πως ο Σκλήκας προσανατολιζόταν στην παραίτηση. Το συμβόλαιο αφορούσε σύναψη ασφάλισης με ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία, με ασφάλιστρο 461.223 ευρώ.

Η κάλυψη αφορούσε ασφάλιση ευθύνης στελεχών διοίκησης του ομίλου ΕΛΤΑ για την περίοδο από 26/09/2025 και ώρα 00:00 έως 25/09/2026 και ώρα 23:59, καλύπτοντας ουσιαστικά τις τελευταίες 40 ημέρες του Γρηγόρη Σκλήκα στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου.

Όπως ανέφερε ο Αργύρης Ντινόπουλος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open, «Ασφαλίζεται τόσο ο ίδιος όσο και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και οι γενικοί διευθυντές, γύρω στα 15 άτομα, για ευθύνη στελεχών διοίκησης ομίλου. Σε περίπτωση που φανεί ότι ζημίωσαν τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, η ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία θα τους καλύψει».

