Λ. Ποσειδώνος: Πέντε οι τραυματίες στο σοβαρό τροχαίο – Αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα και ανετράπη

Πέντε άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις σοβαρά, σε σοβαρό τροχαίο που συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/9) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς. Το αυτοκίνητο με τους επιβάτες εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε σε κιγκλιδώματα και ανετράπη, με τους τραυματίες να διακομίζονται στο Ασκληπιείο Βούλας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/9) στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν αυτοκίνητο με πέντε επιβάτες ανετράπη.
  • Πέντε τραυματίες, οι τέσσερις εκ των οποίων σε πιο σοβαρή κατάσταση, διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας.
  • Δυνάμεις της Πυροσβεστικής επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό δύο επιβαινόντων, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες του ατυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πέντε τραυματίες, οι τέσσερις εκ των οποίων σε πιο σοβαρή κατάσταση, είναι ο απολογισμός του σοβαρού τροχαίου που συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης (17/9), στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, το τροχαίο συνέβη περίπου στις 2 τα ξημερώματα, όταν το αυτοκίνητο με τους πέντε επιβάτες εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στα κιγκλιδώματα, με αποτέλεσμα να ανατραπεί, στο ύψος της οδού Καλυψούς.

Πιο σοβαρά οι 4 τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής αποτελούμενες από οκτώ πυροσβέστες με τρία οχήματα, που επιχείρησαν για τον απεγκλωβισμό δύο εκ των επιβαινόντων στο όχημα. Με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οι πέντε τραυματίες διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τέσσερις εξ’ αυτών φέρουν πιο σοβαρά τραύματα.

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.

 

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