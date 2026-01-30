ΣΥΡΙΖΑ για επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστέλλι: «Φιέστα ενώ εκκρεμεί απόφαση του ΣτΕ για την προστασία της Παπούρας»

«Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε σήμερα να μεταβεί στο Καστέλλι για άλλη μία επικοινωνιακή φιέστα, την ώρα που εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας κρίσιμη αίτηση ακύρωσης για την τοποθέτηση συστημάτων αεροναυτιλίας σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από το μοναδικό μινωικό μνημείο της Παπούρας», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Η παρουσία του πρωθυπουργού και η προώθηση συμβάσεων για έργα που τελούν υπό δικαστική κρίση, συνιστούν ευθεία προσβολή θεσμών και διαδικασιών, επιχειρούν να προκαταλάβουν αποφάσεις της Δικαιοσύνης και να νομιμοποιήσουν πολιτικές επιλογές, που έχουν καταγγελθεί από επιστημονικούς φορείς και την τοπική κοινωνία», σημειώνει, τονίζοντας ότι «η Παπούρα δεν είναι ‘εμπόδιο στην ανάπτυξη’», αλλά «τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας και διεθνώς αναγνωρισμένο μνημείο, το οποίο η κυβέρνηση επιλέγει να θυσιάσει στο όνομα συγκεκριμένων οικονομικών συμφερόντων, αγνοώντας το Σύνταγμα, την επιστημονική κοινότητα και το δημόσιο συμφέρον».

«Η ανάπτυξη δεν μπορεί να οικοδομείται, ούτε πάνω στα μνημεία, ούτε στην απαξίωση του κράτους δικαίου. Ο σεβασμός στη Δικαιοσύνη και στον Πολιτισμό δεν είναι επιλογή επικοινωνίας, αλλά θεμελιώδης υποχρέωση Δημοκρατίας», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

 

