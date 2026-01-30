Γιώργος Γεραπετρίτης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξαιρετική κατάσταση των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, καθώς και στις προετοιμασίες για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα.