Γιώργος Γεραπετρίτης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

Σύνοψη από το

  • Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.
  • Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξαιρετική κατάσταση των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ.
  • Συζητήθηκαν επίσης οι προετοιμασίες για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης Μάρκο Ρούμπιο
Πηγή: Χ / @GreeceMFA

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του ΥΠΕΞ στο Χ η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξαιρετική κατάσταση των σχέσεων Ελλάδας και ΗΠΑ, καθώς και στις προετοιμασίες για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πώς επηρεάζει η ηλικία την υγεία της εγκυμοσύνης;

Ακμή: Γιατί οι λύσεις από μη ειδικούς μπορεί να είναι επικίνδυνες

S&P: Τι λέει για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας 2026-2028

Fed: Τον Κεν Γουόρς προτείνει ο Τραμπ για την θέση του προέδρου – Τι ανησυχεί τους αναλυτές

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
18:08 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης στο TikTok: «Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών – Το είπαμε, το κάναμε»

Ένα βίντεο σχετικά με τις αυξήσεις που θα δουν από σήμερα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα σ...
17:56 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Σδούκου: Δεν ασχολούμαστε με την τοξικότητα της αντιπολίτευσης, αλλά μόνο με τα προβλήματα των πολιτών

Στην τραγωδία με τις πέντε νεκρές εργάτριες στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα ευρήματα των δημοσκ...
17:22 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας – Τι συζήτησαν

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Andrej Plenković είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης σ...
16:46 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Άδωνις Γεωργιάδης: Αποκάλυψε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του – Τι απαντά ο Υπουργός Υγείας

Μήνυση σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη κατέθεσε αργά το βράδυ της Πέμπτης (29/1) η Ζωή Κωνσταντοπ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα