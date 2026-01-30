Νόμπελ Ειρήνης 2025: Πιθανή ψηφιακή κατασκοπεία πίσω από την διαρροή του ονόματος της νικήτριας, καταγγέλλει η αρμόδια Επιτροπή

Σύνοψη από το

  • Η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ καταγγέλλει πιθανή ψηφιακή κατασκοπεία ως τον λόγο που αποκαλύφθηκε πρόωρα το όνομα του νικητή του Νόμπελ Ειρήνης 2025. Ο μόνιμος γραμματέας της επιτροπής δήλωσε ότι «ο ψηφιακός τομέας συνεχίζει να είναι ο βασικός ύποπτος».
  • Τα στοιχήματα ότι η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, θα κέρδιζε το βραβείο κορυφώθηκαν στις 10 Οκτωβρίου, λίγες ώρες πριν από την επίσημη ανακοίνωση. Το όνομά της δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως από κανέναν ειδικό ή μέσο ενημέρωσης.
  • Μια από τις τρεις υπηρεσίες πληροφοριών της Νορβηγίας ενεπλάκη στην έρευνα για το περιστατικό, αλλά παραμένει ασαφές ποιος ήταν πίσω από τη διαρροή και ποιος ήταν ο τελικός σκοπός. Οι προσπάθειες του ιδρύματος στρέφονται στην αποτροπή παρόμοιων παραβιάσεων στο μέλλον.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ψηφιακή κατασκοπεία πιθανόν να είναι ο λόγος που είχε ως αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί το όνομα του νικητή του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης για το 2025 πριν από την επίσημη ανακοίνωσή του, δήλωσε σήμερα, Παρασκευή, η Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ.

«Δεν κατέστη δυνατόν να καθορίσουμε τι ακριβώς συνέβη ή ποιος ήταν πίσω από την παραβίαση αλλά πιστεύουμε, πράγματι, ότι ο ψηφιακός τομέας συνεχίζει να είναι ο βασικός ύποπτος», δήλωσε στο Reuters ο μόνιμος γραμματέας της επιτροπής που απονέμει το βραβείο.

Τα στοιχήματα ότι η επικεφαλής της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα Μαρία Κορίνα Ματσάδο θα κέρδιζε το βραβείο κορυφώθηκαν στις 10 Οκτωβρίου, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση του νικητή για το 2025.

Το αρχικό στοίχημα που τοποθετήθηκε στο όνομα της Ματσάδο για το βραβείο γρήγορα αυξήθηκε σε περίπου 2,2 εκατ. δολάρια καθώς ακολούθησαν κι άλλα, δήλωσε ο Κρίστιαν Μπεργκ Χαρπβίκεν. Το όνομα της Ματσάδο δεν είχε αναφερθεί εκ των προτέρων από κανέναν από τους ειδικούς ούτε από τα μέσα ενημέρωσης.

Μια από τις τρεις υπηρεσίες πληροφοριών της Νορβηγίας ενεπλάκη στην έρευνα που ακολούθησε για το εάν επρόκειτο για εσωτερική διαρροή ή κατασκοπεία, είτε από κάποιον δράστη ή μια κρατική οντότητα, αλλά παραμένει ασαφές ποιος ήταν πίσω από τη διαρροή και το πώς εξελίχθηκε, δήλωσε ο Χαρπβίκεν.

Και ενώ έμπαιναν τα στοιχήματα, δεν ήταν σαφές εάν ο τελικός σκοπός ήταν να υπάρξει κέρδος από το περιστατικό ή να προκληθεί ζημιά στην αξιοπιστία του βραβείου, δήλωσε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι οι προσπάθειες του ιδρύματος τώρα στρέφονται στην αποτροπή παρόμοιων παραβιάσεων στο μέλλον.

Η Ματσάδο κέρδισε το βραβείο για τον αγώνα της κατά της δικτατορίας στη Βενεζουέλα και όταν της απονεμήθηκε το αφιέρωσε μεταξύ άλλων στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που έχει κατ’ επανάληψη επιμείνει ότι το άξιζε ο ίδιος.

Εν τέλει, του το προσέφερε, λίγο μετά την αμερικανικη στρατιωτική επέμβαση στην χώρα της, με τη Νορβηγική Επιτροπή Νόμπελ να απαντά τότε ότι το βραβείο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με το άτομο ή τον οργανισμό που ορίζεται ως νικητής.

16:56 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

13:48 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

12:50 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

11:13 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

