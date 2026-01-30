Μενίδι: Βίντεο – ντοκουμέντο από το λεωφορείο που πυροβόλησαν με αεροβόλο

  • Στο στόχαστρο αγνώστων μπήκε λεωφορείο στο Μενίδι, καθώς οι δράστες πυροβόλησαν κατά του οχήματος με αεροβόλο όπλο.
  • Ο οδηγός του λεωφορείου άκουσε τους ήχους γύρω στις 10 το βράδυ και εντόπισε τρεις τρύπες στο αριστερό τζάμι. Οι αστυνομικοί συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να εντοπίσουν τους δράστες.
  • Οι οδηγοί της συγκεκριμένης γραμμής χαρακτηρίζουν τη διαδρομή ιδιαίτερα επικίνδυνη, με επιθέσεις να συμβαίνουν συχνά, ειδικά τα νυχτερινά δρομολόγια που αποκαλούν «δρομολόγια του τρόμου».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Στο στόχαστρο αγνώστων μπήκε λεωφορείο στο Μενίδι, καθώς οι δράστες πυροβόλησαν κατά του οχήματος με αεροβόλο όπλο. Το Star εξασφάλισε βίντεο – ντοκουμέντο που δείχνει το λεωφορείο λίγα λεπτά μετά τους πυροβολισμούς.

Ο οδηγός του λεωφορείου Α10 έκανε το δρομολόγιο στις περίπου 10 το βράδυ, όταν ξαφνικά άκουσε τους ήχους, που ήταν, ως αποδείχθηκε, από τους πυροβολισμούς. Αμέσως σταμάτησε το λεωφορείο και είδε τρεις τρύπες στο αριστερό τζάμι πίσω από τη θέση του.

Οι αστυνομικοί που έφθασαν στο σημείο, συνέλεξαν υλικό από κάμερες ασφαλείας και προσπαθούν να εντοπίσουν τον δράστη ή τους δράστες.

Όπως λένε οι οδηγοί λεωφορείων της συγκεκριμένης γραμμής, είναι μια ιδιαίτερα επικίνδυνη διαδρομή, καθώς υπάρχουν, μεταξύ άλλων, πολλοί χρήστες ναρκωτικών. Κατά καιρούς έχουν δεχθεί επιθέσεις, ακόμη και με πέτρες, ενώ τα πράγματα δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο όταν πέφτει το φως. Οι οδηγοί χαρακτηρίζουν τα νυχτερινά δρομολόγια ως «δρομολόγια του τρόμου» σε πολλές περιοχές της Αττικής και σε άλλες πόλεις.

 

