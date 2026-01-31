Η Μόσχα «βυθίστηκε» στο χιόνι – Πρωτοφανείς εικόνες – Βίντεο

Την ισχυρότερη χιονόπτωση των τελευταίων δύο αιώνων βιώνει η Μόσχα, σύμφωνα με μετεωρολόγους του Moscow State University. Τις τελευταίες ημέρες, η ρωσική πρωτεύουσα έχει κυριολεκτικά θαφτεί στο χιόνι, με τους κατοίκους να δυσκολεύονται στις μετακινήσεις τους και τις δημοτικές υπηρεσίες να δίνουν αγώνα για τον αποχιονισμό.

Πλάνα του AFP από το κέντρο της πόλης δείχνουν εκσκαφείς και φορτηγά να απομακρύνουν τεράστιους όγκους χιονιού, δρόμους με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και πεζούς να κινούνται ανάμεσα σε χιονοσωρούς που σε ορισμένα σημεία φτάνουν έως και τα 60 εκατοστά.

Σύμφωνα με το Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο του πανεπιστημίου, έως τις 29 Ιανουαρίου είχαν καταγραφεί σχεδόν 92 χιλιοστά υετού — η υψηλότερη τιμή των τελευταίων 203 ετών. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η εικόνα στους δρόμους είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή, καθώς το χιόνι αποτελείται κυρίως από αέρα και συσσωρεύεται σε πολύ μεγαλύτερα ύψη από αυτά που αποτυπώνονται στις επιστημονικές μετρήσεις βροχόπτωσης.

Η πρωτοφανής χιονόπτωση αποδίδεται στη διέλευση βαθιών και εκτεταμένων βαρομετρικών χαμηλών με απότομα ατμοσφαιρικά μέτωπα πάνω από την περιοχή της Μόσχας. Οι επιπτώσεις είναι αισθητές και στις μεταφορές, με καθυστερήσεις στα προαστιακά τρένα και μεγάλες ουρές αυτοκινήτων να σχηματίζονται στους βασικούς οδικούς άξονες.

Παρά τις δυσκολίες, αρκετοί κάτοικοι αντιμετωπίζουν την κατάσταση με θετική διάθεση. «Ανυπομονώ κάθε χειμώνα για το χιόνι. Μας δίνει χαρά και μια αίσθηση θαλπωρής», λέει η Ντάρια Ανζέρσκαγια, κρατώντας τον σκύλο της στους χιονισμένους δρόμους της πόλης. Άλλοι, ωστόσο, επισημαίνουν τα πρακτικά προβλήματα, όπως το ξεχιονισμένο αυτοκίνητο που δύσκολα παίρνει μπροστά ή τις αυλές πολυκατοικιών που παραμένουν αποκλεισμένες.

Η Μόσχα δεν είναι η μόνη περιοχή που πλήττεται από την ιστορικό χιονιά: νωρίτερα μέσα στον μήνα, η απομακρυσμένη περιφέρεια της Καμτσάτκα στην άπω ανατολή της Ρωσίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω σφοδρής χιονοθύελλας, με εικόνες χιονιού να φτάνει έως και τον δεύτερο όροφο κτιρίων να κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.