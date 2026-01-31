Έλλη Κοκκίνου: Αμηχανία on air – «Τόση ώρα προσπαθώ να το αποφύγω»

Η Έλλη Κοκκίνου και ο Φοίβος βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με την Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου (31/01).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο πλατό, έμελλε να υπάρξει μια μικρή αμηχανία όταν η τραγουδίστρια γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για την πρώτη γνωριμία με τον μουσικοσυνθέτη.

Η Έλλη Κοκκίνου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η πρώτη μας γνωριμία ήταν όταν τον είχα δει σε μια συναυλία που, αν θυμάμαι καλά, τραγουδούσε ο Δημήτρης Κόκοτας και είχα πάει με παρέα. Απλά είχαμε πει ένα “γεια, χάρηκα” τότε. Μετά, μέσω κοινών γνωστών πήγα στο στούντιο».

Όταν, λοιπόν, η τραγουδίστρια δέχθηκε την ερώτηση, με επιμονή, τόσο από την Ναταλία Γερμανού όσο και από τον στενό της συνεργάτη για τον “κοινό γνωστό”, αν και αρχικά το άφησε να περάσει, είπε το εξής. “Μέσω της Sony Music. Μέσω του Διονύση Σχοινά, τέλος πάντων, γνωριστήκαμε”.

Ε.Κ.: E, μα τόση ώρα προσπαθώ να το αποφύγω.

Ν.Γ.: Καρδούλα μου, έχουν περάσει χρόνια τώρα.

E.Κ.: Είστε και οι δύο ευφυέστατοι αλλά δεν το καταλάβατε. Τέλος πάντων, εγώ είμαι διακριτική και το απέδειξα.

Ν.Γ.: Έχουν περάσει τα χρόνια, έχουν παραγραφεί αυτά. Εντελώς.