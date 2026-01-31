Έλλη Κοκκίνου: Αμηχανία on air – «Τόση ώρα προσπαθώ να το αποφύγω»

Σύνοψη από το

  • Η Έλλη Κοκκίνου και ο Φοίβος βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπήρξε αμηχανία. Αυτή προκλήθηκε όταν η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στην πρώτη της γνωριμία με τον μουσικοσυνθέτη.
  • Η αμηχανία κορυφώθηκε όταν η Ναταλία Γερμανού και ο συνεργάτης της επέμειναν να μάθουν τον “κοινό γνωστό” μέσω του οποίου η Έλλη Κοκκίνου πήγε στο στούντιο. Η τραγουδίστρια αρχικά προσπάθησε να αποφύγει την απάντηση.
  • Τελικά, η Έλλη Κοκκίνου αποκάλυψε πως γνωρίστηκαν “Μέσω του Διονύση Σχοινά”, σχολιάζοντας: “E, μα τόση ώρα προσπαθώ να το αποφύγω”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Έλλη Κοκκίνου
Φωτογραφία: Instagram/ellikokkinou

Η Έλλη Κοκκίνου και ο Φοίβος βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με την Ναταλία Γερμανού, το μεσημέρι του Σαββάτου (31/01).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο πλατό, έμελλε να υπάρξει μια μικρή αμηχανία όταν η τραγουδίστρια γύρισε πίσω στον χρόνο και μίλησε για την πρώτη γνωριμία με τον μουσικοσυνθέτη.

Η Έλλη Κοκκίνου σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η πρώτη μας γνωριμία ήταν όταν τον είχα δει σε μια συναυλία που, αν θυμάμαι καλά, τραγουδούσε ο Δημήτρης Κόκοτας και είχα πάει με παρέα. Απλά είχαμε πει ένα “γεια, χάρηκα” τότε. Μετά, μέσω κοινών γνωστών πήγα στο στούντιο».

Όταν, λοιπόν, η τραγουδίστρια δέχθηκε την ερώτηση, με επιμονή, τόσο από την Ναταλία Γερμανού όσο και από τον στενό της συνεργάτη για τον “κοινό γνωστό”, αν και αρχικά το άφησε να περάσει, είπε το εξής. “Μέσω της Sony Music. Μέσω του Διονύση Σχοινά, τέλος πάντων, γνωριστήκαμε”.

Ε.Κ.: E, μα τόση ώρα προσπαθώ να το αποφύγω.

Ν.Γ.: Καρδούλα μου, έχουν περάσει χρόνια τώρα.

E.Κ.: Είστε και οι δύο ευφυέστατοι αλλά δεν το καταλάβατε. Τέλος πάντων, εγώ είμαι διακριτική και το απέδειξα.

Ν.Γ.: Έχουν περάσει τα χρόνια, έχουν παραγραφεί αυτά. Εντελώς.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Whiskey d*ck: Πότε το αλκοόλ προκαλεί στυτική δυσλειτουργία – Πώς επηρεάζει και τις γυναίκες;

Πεσμένα βλέφαρα και κουκουλωτά μάτια; Το make-up hack που φτιάχνει το σχήμα

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Αναβαθμίζεται ο διεθνής ρόλος τους

Δολάριο: Απειλείται η Ευρώπη από το αδύναμο νόμισμα;

Προσοχή: Απατεώνες εκμεταλλεύονται τα Google Ads για «Mac Cleaner» και οδηγούν χρήστες σε κακόβουλα sites

Δισεκατομμυριούχος έκλεισε εργοστάσιο της Mercedes με μία παραγγελία – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
16:55 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Μουκίδης: Είναι άξια σχολιασμού η Βανδή; Μια ποπ σταρ με λαϊκές αποχρώσεις

Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Γιώργος Μουκίδης παραχώρησε συνέντευξη όπου μίλησε για τον Νότη Σφακ...
16:30 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Η Ρία Ελληνίδου ζητά…εξηγήσεις

Η τραγουδίστρια που διανύει μια από τις καλύτερες φάσεις της ζωής της τόσο επαγγελματικά όσο κ...
11:21 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Η Πέγκυ Ζήνα στον ρόλο της… Αμαλίας από το «Παρά Πέντε» – Τραγούδησε το «Ματώνω»

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok με την Πέγκυ Ζήνα να τραγουδά το γνωστό ...
05:20 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Κάιλι Τζένερ: Σπάνια δημόσια εμφάνιση της στην πρεμιέρα του The Moment στο Λος Άντζελες – Έλειπε ο Τίμοθι Σαλαμέ

Σε μια από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της η Κάιλι Τζένερ εθεάθη το βράδυ της Πέμπτης  χωρ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα