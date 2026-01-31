Ανδρουλάκης για την επέτειο των Ιμίων: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι «η νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996 στα Ίμια γράφτηκε βαθιά στην εθνική συλλογική μνήμη», με αφορμή τα 30 χρόνια από τη θυσία των τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.
  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής τόνισε πως «αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές».
  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης διατράνωσε ότι «η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο» και ότι «δεν είναι αποδεκτός ο “κατά περίπτωση” σεβασμός του διεθνούς δικαίου».
Ανδρουλάκης για την επέτειο των Ιμίων: Η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη – Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο

«Η νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996 στα Ίμια γράφτηκε βαθιά στην εθνική συλλογική μνήμη», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης καθώς σήμερα 31 Ιανουαρίου συμπληρώνονται 30 χρόνια από τη θυσία εν ώρα καθήκοντος των αξιωματικών μας του Πολεμικού Ναυτικού, Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού.

«Αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές», πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Σήμερα συμπληρώνονται τριάντα χρόνια από τη θυσία εν ώρα καθήκοντος των αξιωματικών μας του Πολεμικού Ναυτικού, Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού.

Εκείνη η νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996 στα Ίμια γράφτηκε βαθιά στην εθνική συλλογική μνήμη.

Αποδείχτηκε ότι οι διαχρονικές αναθεωρητικές και παράνομες διεκδικήσεις της Τουρκίας δεν είναι ρητορικά σχήματα αλλά πραγματικές προκλήσεις που δεν μπορούν να είναι ανεκτές.

Σήμερα, στην 30η επέτειο της κρίσης των Ιμίων διατρανώνουμε ότι η εθνική μας κυριαρχία είναι αδιαμφισβήτητη. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Δεν είναι αποδεκτός ο «κατά περίπτωση» σεβασμός του διεθνούς δικαίου. Αυτά είναι τα διαχρονικά θεμέλια της εξωτερικής μας πολιτικής δομημένα πάνω σε σταθερές αρχές και όχι στις επιδιώξεις της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας».

 

17:51 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Κωνσταντινίδης

Πέθανε στα 85 του χρόνια ο Λευτέρης Κωνσταντινίδης, παλιό στέλεχος του ΠΑΚ και του ΠΑΣΟΚ, με τ...
17:43 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Πιερρακάκης: Η δύναμη της Ευρώπης δεν ήταν ποτέ η τελειότητα, ήταν η επιμονή – Δεν ήταν η ομοιομορφία, αλλά η συνεργασία

«Η αξιοπιστία δεν χτίζεται μόνο με βάση τη λιτότητα. Χτίζεται με αποδοτικότητα. Φέρνοντας αποτ...
15:50 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Λατινοπούλου κατά Πλεύρη: Aντί να βάζετε ψεύτικη φωτογραφία με την ελληνική σημαία στα Ίμια, σας προκαλώ να πάτε να την σηκώσετε

Την αντίδραση της Αφροδίτης Λατινοπούλου προκάλεσε μία ανάρτηση του Θάνου Πλεύρη με αφορμή τη ...
15:34 , Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026

Τασούλας: «Σήμερα τιμούμε τους ήρωες των Ιμίων»

Mε αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τα Ίμια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλα...
