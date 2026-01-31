Οι Τούρκοι εμποδίζουν κονβόι με ανθρωπιστική βοήθεια να φτάσει στους Κούρδους του Κομπάνι

Σύνοψη από το

  • Αυτοκινητοπομπή που μετέφερε βοήθεια στο Κομπάνι, μια πόλη με πλειοψηφία Κούρδων κατοίκων στη βόρεια Συρία, ανακόπηκε από τις τουρκικές αρχές πριν φθάσει στα σύνορα, παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους της Συρίας.
  • Είκοσι πέντε φορτηγά που μεταφέρουν νερό, γάλα, βρεφικές τροφές και κουβέρτες «δεν έλαβαν άδεια να διασχίσουν τα σύνορα» στο συνοριακό πέρασμα Μουρσιτπινάρ, ενώ οι κάτοικοι του Κομπάνι δηλώνουν πως δεν έχουν τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.
  • Η παρεμπόδιση των φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας χαρακτηρίστηκε «απαράδεκτη» από μκο, με τις τουρκικές αρχές να προτείνουν εναλλακτικό συνοριακό σταθμό, αλλά εκφράζονται φόβοι ότι η βοήθεια «δεν θα ανακατευθυνθεί αλλού από τη Δαμασκό».
Enikos Newsroom

διεθνή

τουρκία κούρδοι

Αυτοκινητοπομπή που μετέφερε βοήθεια και κατευθυνόταν στο Κομπάνι, μια πόλη με πλειοψηφία Κούρδων κατοίκων στη βόρεια Συρία που έχει περικυκλωθεί από τον συριακό στρατό, ανακόπηκε από τις τουρκικές αρχές πριν φθάσει στα σύνορα, κατήγγειλαν σήμερα μη κυβερνητικές οργανώσεις και μια Τουρκάλα βουλευτής που συνοδεύει την αυτοκινητοπομπή, παρά τη συμφωνία που ανακοινώθηκε χθες, Παρασκευή, ανάμεσα στη Δαμασκό και τους Κούρδους της Συρίας.

“Τα φορτηγά περιμένουν ακόμη σε έναν σταθμό στον αυτοκινητόδρομο. Θα συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις μας σήμερα. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να διέλθουν από το συνοριακό πέρασμα Μουρσιτπινάρ”, που βρίσκεται στην τουρκική πλευρά απέναντι από το Κομπάνι, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η Ανταλέτ Κάγια, βουλευτής του φιλοκουρδικού κόμματος DEM, που συνοδεύει τη φάλαγγα των αυτοκινήτων.

Είκοσι πέντε φορτηγά που μεταφέρουν νερό, γάλα, βρεφικές τροφές και κουβέρτες που συγκεντρώθηκαν στο Ντιγιάρμπακιρ, τη μεγαλύτερη πόλη της νοτιοανατολικής Τουρκίας όπου η πλειοψηφία των κατοίκων είναι Κούρδοι, “δεν έλαβαν άδεια να διασχίσουν τα σύνορα”, δήλωσε στο X η Πλατφόρμα αλληλεγγύης και προστασίας του Ντιγιάρμπακιρ, που οργάνωσε την εκστρατεία βοήθειας.

“Η παρεμπόδιση των φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας που μεταφέρουν είδη πρώτης ανάγκης είναι απαράδεκτη, τόσο από την άποψη του ανθρωπιστικού δικαίου όσο και από την άποψη της ηθικής ευθύνης”, κατήγγειλε η πλατφόρμα που συνενώνει διάφορες μκο.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, οι κάτοικοι του Κομπάνι είχαν δηλώσει στο Γαλλικό Πρακτορείο πως δεν έχουν τρόφιμα, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς η πόλη έχει κατακλυστεί από ανθρώπους που έφυγαν για να γλιτώσουν από την προώθηση του συριακού στρατού.

Οι κουρδικές δυνάμεις κατηγόρησαν τον συριακό στρατό ότι επιβάλλει “πολιορκία” στο Κομπάνι.

Ο συνοριακός σταθμός Μουρσιτπινάρ, που βρίσκεται απέναντι από το Κομπάνι, έκλεισε από το 2016 από τις τουρκικές αρχές, οι οποίες ωστόσο τον έχουν ανοίξει στο παρελθόν προσωρινά για τη διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το DEM, καθώς και το μεγαλύτερο κόμμα της τουρκικής αντιπολίτευσης CHP ζήτησαν από κοινού αυτήν την εβδομάδα το άνοιγμα του Μουρσιτπινάρ “προκειμένου να αποφευχθεί μια ανθρωπιστική τραγωδία”.

Οι τουρκικές αρχές λένε ωστόσο πως η βοήθεια μπορεί να διέλθει από τον συνοριακό σταθμό Οντζουπινάρ, που βρίσκεται 181 χιλιόμετρα πιο μακριά.

“Δεν είναι απλώς θέμα απόστασης. Θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι η βοήθεια θα φθάσει στο Κομπάνι και δεν θα ανακατευθυνθεί αλλού από τη Δαμασκό που επέβαλε την πολιορκία”, δήλωσε η Ανταλέτ Καγιά.

Έπειτα από μήνες αδιεξόδου και σφοδρών μαχών, η Δαμασκός και οι Κούρδοι της Συρίας ανακοίνωσαν την Παρασκευή συμφωνία για σταδιακή ενσωμάτωση των δυνάμεων της διοίκησης της κουρδικής αυτόνομης περιοχής στο συριακό κράτος, συμφωνία η οποία χαιρετίστηκε από την Ουάσινγκτον και το Παρίσι.

Το Κομπάνι, που χωρίζεται εδαφικά από την αυτόνομη περιοχή και είναι πόλη σύμβολο της νίκης των Κούρδων μαχητών κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, παραμένει περικυκλωμένο από τον στρατό μέχρι να τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

 

