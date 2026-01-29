Βάρη: Στο φως βυθισμένο αυτοκίνητο στο ρέμα Κόρμπι

Λίγες ημέρες μετά το σφοδρό πέρασμα της κακοκαιρίας, εξομαλύνεται σταδιακά και η κατάσταση στο ρέμα Κόρμπι της Βάρης, φέροντας στην επιφάνεια εικόνες που είναι χαρακτηριστικές της δυναμικής των έντονων καιρικών φαινομένων.

Καθώς η στάθμη του νερού υποχωρεί, το τοπίο αποκαλύπτει μια σοκαριστική εικόνα: ένα αυτοκίνητο ξεπρόβαλε μέσα από τη λάσπη και τα θολά νερά, όπως μεταδίδει το notia.gr.

Όταν υποχωρήσουν εντελώς τα νερά, είναι σίγουρο ότι θα αποκαλυφθούν και άλλα αντικείμενα που «κατάπιε» το ρέμα.

Πηγή βίντεο: John Asimako